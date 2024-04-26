ДТП напідпитку: в Броварах голова РДА збив пішоходів

У Броварах Київської області нетверезий голова районної державної адміністрації (РДА) Володимир Майбоженко збив на авто пішоходів у п'ятницю, 26 квітня.

"Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих - дитина", - повідомила Національна поліція.

Майбоженка затримали. В його організмі виявили 2,31 проміле алкоголю. Правоохоронці розпочали розслідування з статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту в стані алкогольного сп'яніння. Відповідна санкція Кримінального кодексу України передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом до 10 років.

Київська ОВА: Майбоженка звільнять

На інцидент вже відреагував голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко, повідомивши, що Майбоженка звільнять.

"Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали чотири людини. Зокрема, троє дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога", - написав він у Facebook.

За його словами, серед постраждалих у ДТП 32-річна мати з донькою 2,5 року, а також два чоловіки віком 29 і 26 років. "За результатами попереднього обстеження, у дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови. У решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна", - повідомив Кравченко.

Він закликав правоохоронців якнайшвидше "дати належну правову оцінку цій події".

Читайте також: Вбивцям поліцейського на Вінниччині допомагали тікати двоє військових - ДБР