Двох військових викрили на допомозі вбивцям поліцейського

Двоє військових допомагали у переховуванні та незаконному перетині кордону України підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині, кажуть в ДБР.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у вбивстві 20-річного поліцейського у Вінницькій області. Як повідомили правоохоронці у п'ятницю, 26 квітня, одного з військовослужбовців затримали.

"20 квітня 2024 року, після трагічної події, нападники вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Незважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший - поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам", - ідеться у повідомленні ДБР у п'ятницю, 26 квітня.

Одного з військових, який сприяв втечі підозрюваних і самовільно залишив військову частину в Одеській області, затримали. "За приховування тяжкого злочину одному військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч.1 ст. 396 Кримінального кодексу України. Іншому, який самовільно залишив військову частину повідомлено про підозру за ч.5 ст.407 Кримінального кодексу України", - повідомили в ДБР.

Розстріл поліцейських на Вінничині

22 квітня Вінницький міський суд узяв під варту підозрюваних у вбивстві полііцейького. За версією слідства, батько (52 роки) та син (26 років), які є чинними військовими, відкрили вогонь з вогнепальної зброї у правоохоронців, які зупинили їхнє авто. Внаслідок цього 20-річний поліцейський Максим Зарецький загинув на місці від отриманих поранень.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що підозрювані везли в автомобілі ящик з гранатами, який потім скинули у водойму.