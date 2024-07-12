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Білі шкарпетки: пенсіонери з ФРН випередили світовий тренд

Вера Фрідріх
12 липня 2024 р.

Білі шкарпетки знову модно носити так, щоб їх було видно. Тривалий час вважалося, що за цим елементом одягу в натовпі туристів можна точно визначити німецьких пенсіонерів.

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Носити білі спортивні шкарпетки так, щоб їх було видно - це модний тренд
Носити білі спортивні шкарпетки так, щоб їх було видно - це модний трендФото: Felix Kästle/dpa/picture alliance

Тривалий час серед стилістів це вважалося вкрай поганим тоном: білі шкарпетки з сандалями чи іншим взуттям. Цей елемент одягу навіть став своєрідним розпізнавальним знаком туристів із Німеччини - особливо літнього віку. Але часи змінюються! І зараз носити шкарпетки - модний тренд, стверджують журналісти інформаційного агентства dpa. Причому в моді не коротенькі шкарпетки, які потопають у кросівках, а куди більш помітні моделі.

Вищий пілотаж - підтягнути їх так, щоб, коли носиш з укороченими штанами або шортами, шкарпетки було видно повністю. Тренд цей нікуди не подівся, просто в нього була погана репутація.

Білі шкарпетки носять Біллі Айліш і Пол Мескал

Білі шкарпетки носять і американська поп-зірка Біллі Айліш, і ірландський актор Пол Мескал. Останній нещодавно з'явився в шкарпетках з лоферами на модний показ у Мілані. Думки критиків розійшлися: одні написали, що Пол забув удома штани, інші - що новий тренд є крутим і демократичним.

Біллі Айліш прийшла в білих шкарпетках на вручення "Оскарів"
Біллі Айліш прийшла в білих шкарпетках на вручення "Оскарів"Фото: Billy Bennight/Zuma/picture alliance
Пол Мескал у Мілані
Пол Мескал у МіланіФото: Riccardo Giordano/IPA/Zuma/picture alliance

"Повернення шкарпеток, які видно - противага минулому тренду, коли модним було показувати щиколотки, носити підслідники або взагалі відмовлятися від шкарпеток, - зазначає редактор відділу моди німецького галузевого журналу TextilWirtschaft Себастьян Шварц (Sebastian Schwarz). - При цьому босий тренд часто був незручним для ніг".

То як краще: зі шкарпетками чи без? Експерт каже, що однозначної відповіді на це питання немає і не буде: "Залежить від людини і від того, у що вона вдягнена. Від того, які на ній штани і яке взуття".

Білі шкарпетки з вечірнім вбранням? Чому б ні!
Білі шкарпетки з вечірнім вбранням? Чому б ні!Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Білі шкарпетки в історії моди

Німецька історикиня моди Юлія Бурде (Julia Burde) пояснює: "Чоловік у сандалях і білих шкарпетках - це образ, який дуже багато критикують. Причому критику спрямовано не стільки проти білого кольору, скільки проти самих шкарпеток. Носіння шкарпеток у сандалях не відповідає первісному призначенню ані шкарпеток, ані сандалів".

Одягати білі шкарпетки, коли займаєшся спортом, стало модним у XIX столітті - серед британців і американців, розповідає Бурде. Історично білий колір одягу асоціюється в нас із чистотою та особистою гігієною, бо раніше білу білизну кип'ятили.

У 1940-х білі шкарпетки стали неодмінним атрибутом підліткової та студентської моди в США. Білі шкарпетки з лоферами або сліпонами - елемент шкільної форми обох статей, а також уніформи в елітних американських університетах. Крім того, білі шкарпетки завжди продовжували зберігати за собою свій спортивний функціонал.

Тренд очевидний, але... підійде не всім
Тренд очевидний, але... підійде не всімФото: Alexander Blum/dpa/picture alliance

З часом, зазначає Юлія Бурде, повсякденний одяг злився зі спортивним. І білі шкарпетки стали звичайним елементом неформального та комфортного стилю. Але сьогодні, схоже, вони стають чимось особливим.

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