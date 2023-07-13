Шеф-редактор Vogue.ua: Українські бренди замінили собою H&M

Тиждень моди Berlin Fashion Week проводиться двічі на рік і є однією із найбільших європейських подій світу моди. Цього року у німецькій столиці особливо багато гостей із України. Тиждень моди тривав з 10 по 13 липня. Шеф-редакторка Vogue.ua Віолетта Федорова пояснила, як українським дизайнерам вдається не просто залишатися на плаву в країні, де йде війна, а й дивувати світові майданчики.

DW: Розкажіть про ситуацію, в якій зараз перебуває індустрія моди в Україні. Йде війна, зовсім незрозуміло, як у таких умовах можна працювати. З іншого боку, інтерес до українських брендів у світі явно посилився.

Віолетта Федорова: Незважаючи ні на що, українські бренди продовжують працювати. Звісно, коли почалося повномасштабне вторгнення, у перші тижні бренди не працювали, тому що всі займалися питаннями своєї безпеки, безпеки своїх сімей та команд. Але десь з початку квітня 2022 року потрошку бренди почали відновлювати своє виробництво, зараз багато хто вже повернувся до повної завантаженості, у деяких результати навіть краще, ніж були до цього. Багато брендів з перших днів війни почали займатися благодійністю, і це теж великий шмат їхньої роботи. Багато брендів зробили релокацію, тому що мали виробництва на територіях, які зараз окуповані, чи на територіях, які зараз перебувають весь час під російським вогнем. Перш за все, це стосується Харкова, тому що там було сконцентровано багато виробництва взуття і одягу. Головною точкою для релокації стала Західна Україна, тому що це далі від лінії фронту і набагато безпечніше.

Усі працюють, усі намагаються бути активними, тому що всі розуміють, що якщо ми працюємо, платимо податки, забезпечуємо свої сім'ї зарплатами, то ми забезпечуємо економіку країни. І багато брендів мені розповідали на початку війни, що саме їхні співробітники були першими, хто ініціював початок роботи. Вони самі почали писати дизайнерам: "Ну що, коли ми стартуємо наново працювати?". Спочатку всі продавали свої стоки, працювали з тим, що є. У перші місяці війни були дуже великі проблеми з логістикою. Бренди писали на сайтах і соцмережах, що вони потребують більше часу на доставку, але зараз вже все працює більш-менш стабільно.

Тобто український ринок моди не був сконцентрований на Києві та мав сильних регіональних гравців?

Звісно, більшість брендів завжди була орієнтована на Київ, тому що це столиця держави, а там великий ринок. Але все одно ми завжди мали сильні регіональні бренди. І зараз ця тенденція стала ще більш активною. Я помічаю за останній рік, що дедалі більше брендів з'являються у регіонах. Це великі бренди, часто масмаркет-бренди, які вдало замінили в Україні ті, які пішли та поки що не працюють на нашому ринку, приміром, H&M. І вони якраз змогли закрити цю її нішу. Наприклад, є такий український бренд O.TAJE. Це трикотажний бренд, в нього виробництво розташоване в Кременчуці, і мені здається, що вони перші, хто зробив дроп (випуск колекції після початку повномасштабного вторгнення. - Ред.). Це був патріотичний дроп. Це був, може, двадцятий день війни. Але вони побачили цей попит від людей і змогли дуже швидко відновити виробництво. Можливо, не повністю вони почали працювати. Я пам'ятаю, як всі скуповували їхні топи з жовто-синіми мотивами.

Berlin Fashion Week - 2023: показ бренду Litkovska в Берлині Фото: picture alliance/dpa

Як із 24 лютого 2022 змінилися вподобання українців у моді?

Жовтий і синій або поєднання цих кольорів були дуже популярні в перший рік війни і залишається популярним. Бренди його активно використовували, так само був запит зі сторони споживачів. Ще один великий тренд - робота з нашими традиціями, з чимось локальним. Це локальна вишивка, це локальні техніки, наприклад, карпатська техніка плетіння. Багато брендів починають з нею працювати. Тобто у нас зараз дуже активний процес back to the roots. Тобто нам важливо знайти себе, дізнатися про себе ще більше, тому що для багатьох людей останній рік став роком відкриття України, своїх традицій, своїх основ. І це важливо.

А як на українські бренди дивляться з Європи? Інтерес до української моди розпочався ще до війни, останніми роками бутики українських дизайнерів відкривалися у Берліні досить часто.

Мені здається, що перший такий інтерес до української моди почався в 2014 році після першої анексії (анексії Росією Криму. - Ред.), коли Україна гучно про себе заговорила. Тоді ми мали всередині країни два потужні фешн-майданчики: Ukrainian Fashion Week і Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Вони дуже активно запрошували іноземну пресу, іноземних баєрів. І мені здається, що тоді вперше світ побачив потенціал нашої модної індустрії, і цей інтерес зберігається весь цей час. Звісно, з початку повномасштабного вторгнення весь цивілізований світ дуже захотів допомогти нам. З'явилася ініціатива, аби залучати українські бренди до участі в модних показах по всьому світу. Головний меседж був такий, що так, ми зараз не маємо можливості показувати свої колекції вдома, але ми продовжуємо працювати і жити. І зараз ми показуємо їх по всьому світу - на Мальті, в Будапешті, Берліні та Лондоні.

А хто з українських брендів приїхав цього року до Берліну?

У цьому році це Bobkova, Podyh, Litkovska. Litkovska, наприклад, це один з найвідоміших українських брендів. Він був заснований 2009 року, це відома марка. Я якраз повернулася з їхнього показу. Це такий концептуальний одяг для сучасних жінок. Лілія Літковська також багато уваги звертає на роботу з українською ідентичністю. От, наприклад, саме у неї в колекціях є жакети, ціла лінійка з доріжками - карпатською технікою роботи. Вчора показували колекцію Bobkova - це літні, мінімалістичні речі з чистими кольорами і складними формами, що також дуже близько для німецького споживача. Є ще DZHUS - це бренд, який робить одяг-трансформер, разом з моделлю на подіум виходить дизайнерка Ірина Джус і зразу демонструє, як можна змінювати цей одяг. Це дуже вписується у вайб Berlin Fashion Week і дуже круто.

Читайте також: Український дизайнер шокував світ моди

Розкажіть, чим хороші покази саме у Берліні.

Берлін - це цікава локація, яка має всі шанси стати однією з головних в Європі. Тому що, як на мене, тут є вайб як Заходу, так і Сходу. Ми знаємо всі історію Берліну, і він поєднує цей вайб. І ще тут є відчуття свободи. Локальні бренди, які беруть участь саме в цьому Fashion Week, перш за все, орієнтовані не на тренди, що вони читають у модних журналах, а на себе, тобто вони розказують свою історію. Плюс неможливо не помітити вайб рейву, який є в Берліні, пов'язаний з його нічним життям. Він також впливає на бренди. Плюс важлива тема тут - це екологічність. Багато брендів працює з апсайклінгом - використовують матеріали, які вже були вживані, не використовують нові матеріали, щоб ще більш не шкодити планеті. Це теж одна з особливостей цього ринку.