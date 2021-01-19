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Berlin Fashion Week

Berlin Fashion Week - Тиждень моди в Берліні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Berlin Fashion Week".

Berlin Fashion Week - Тиждень моди в Берліні - відбувається двічі на рік, а саме - в січні та в липні. Щоразу відбувається презентація колекцій одягу для наступного сезону - осінньо-зимового або весняно-літнього. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Берлінський тиждень моди під час пандемії COVID-19 (фото)

Берлінський тиждень моди під час пандемії COVID-19 (фото) 19.01.2021

У столиці Німеччини відкрився традиційний тиждень високої моди Berlin Fashion Week. Через локдаун покази відбуваються без глядачів - відеозапис транслюється в інтернеті.
Мода у Німеччині: що носять німці і скільки витрачають на одяг (відео)

Мода у Німеччині: що носять німці і скільки витрачають на одяг (відео) 09.10.2019

Що носять німці, скільки витрачають на одяг і яка вона - мода по-німецьки? Журналістка DW Рейчел Стюарт - про звички німців: від вуличної моди до подіумів.

Мода по-німецьки: рюкзаки і сандалі зi шкарпетками (08.10.2019) 08.10.2019

Що носять німці, скільки витрачають на одяг, і яка вона, мода по-німецьки? Журналістка DW Рейчел Стюарт - про звички німців: від вуличної моди до подіумів.
Тиждень моди в Берліні стає більш інтернаціональним (фоторепортаж)

Тиждень моди в Берліні стає більш інтернаціональним (фоторепортаж) 16.01.2019

Берлін - це збірна солянка мігрантів з усіх куточків світа та водночас центр абмітної модної тусівки. На показі мод Berlin Fashion Week багато дизайнерів демонструють, як на них впливає національне розмаїття.
Тиждень моди в Берліні стає більш розмаїтим

Тиждень моди в Берліні стає більш розмаїтим 16.01.2019

Берлін - це збірна солянка мігрантів з усіх куточків світа та водночас центр абмітної модної тусівки. На показі мод Berlin Fashion Week багато дизайнерів демонструють, як на них впливає національне розмаїття.
Перспективні дизайнери на Berlin Fashion Week

Перспективні дизайнери на Berlin Fashion Week 22.01.2016

У Берліні пройшов тиждень високої моди. У фотодобірці DW - кілька імен молодих дизайнерів, за якими варто стежити.
Легкі й повітряні

Новинки Берлінського тижня моди 09.07.2015

Тиждень моди в Берліні вражає не гламуром, а хіпстерами, відвідувачами-диваками, модними блогерами та молодими дизайнерами. Останні представляють найсучасніші тенденції. Вже зараз зрозуміло: літо-2016 буде чорно-білим.
Як модно вдягнутися в аномальну спеку?

Як модно вдягнутися в аномальну спеку? 08.07.2015

Цього літа в Європі рекордно спекотно. Під час тижня моди, що проходить у Берліні, законодавці моди радять, як захистити себе від сонця і при цьому виглядати стильно.
Тренди Берлінського тижня моди

Тренди Берлінського тижня моди 20.01.2015

Увага світу моди зосереджена нині на німецькій столиці, де відбувається чергове модне шоу Berlin Fashion Week.
Тиждень моди в Берліні представляє одяг і для веганів

Тиждень моди в Берліні представляє одяг і для веганів 19.01.2015

Майбутньому моди присвячена конференція в рамках Berlin Fashion Week, де покажуть колекцію комп’ютерної техніки, яку можна буде носити замість одягу.
8-й Берлінський тиждень моди: тренди, джинси, бокс

8-й Берлінський тиждень моди: тренди, джинси, бокс 21.01.2011

З середи до суботи у Берліні очікують 200 тисяч відвідувачів на тижні моди. Серед дизайнерів: Escada Sport, Hugo Boss, Guess Jeans. А побачити можна модні новинки, спалені книжки, хліб з маслом і навіть бокс.