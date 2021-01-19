Berlin Fashion Week - Тиждень моди в Берліні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Berlin Fashion Week".

Berlin Fashion Week - Тиждень моди в Берліні - відбувається двічі на рік, а саме - в січні та в липні. Щоразу відбувається презентація колекцій одягу для наступного сезону - осінньо-зимового або весняно-літнього. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.