Берлінський тиждень моди під час пандемії COVID-19 (фото)

У столиці Німеччини 18 січня відкрився традиційний Берлінський тиждень моди - Mercedes-Benz Fashion Week. Через пандемію великі покази відбуватимуться без глядачів і транслюватимуться в інтернеті за адресою mbfw.berlin.
Ці світлини інформаційної агенції dpa зроблені під час першого шоу, на якому були представлені роботи бельгійського дизайнера Тома ван дер Борхта.
Берлінський тиждень моди - 2021. Фотографії
Бельгійський дизайнер Том ван дер Борхт
Заходи безпеки
Як зазначають організатори Берлінського тижня моди, учасники проходять обов'язковий текст на коронавірус, дотримуються дистанції та реєструються за допомогою комп'ютерної програми для відстеження контактів у разі виявлення інфекції. Приміщення обладнані спеціальними системами для подання й очищення повітря.
В рамках Berlin Fashion Week також відбудеться онлайн-саміт, на якому представники галузі обговорять ситуацію у світовій модній індустрії, а також питання охорони довкілля під час виробництва одягу.
-
Перспективні дизайнери на Berlin Fashion Week
Лала Берлін
Народжена в Тегерані берлінська дизайнерка Лейла Підаєш увійшла у світ моди унаслідок співпраці із шоу Designerama на MTV Berlin. В'язані вироби та інноваційні поєднання тканин стали однією з її візитівок. Berlin Fashion Week назвав Лалу Берлін "анархічною, ефемерною та по-столичному елегантною".
-
Перспективні дизайнери на Berlin Fashion Week
Лена Гошек
У 13 років Лена Гошек (у центрі) разом із бабусею пошила свою першу сукню-дірндль. Відтоді австрійка з особливою пристрастю ставиться до традиційних жіночих образів. У 34-річної кутюр'є ательє у Відні, Граці та Берліні. Вона надихається чуттєвим ретро - від традиційного народного вбрання до пін-апу. Лена вдягала зірок, які поділяють її пристрасть до минувшини, таких як Кеті Перрі чи Діту фон Тіз.
-
Перспективні дизайнери на Berlin Fashion Week
Ґідо Марія Кречмер
Навіть необізнані з модою жителі Німеччини знають Ґідо Марію Кречмера через шоу Shopping Queen ("Королева шопінгу"), яке він веде. Один з найуспішніших німецьких дизайнерів почав свою кар'єру створенням уніформи для екіпажів літаків. Нині ж він відомий екстравагантними та яскравими образами. Окрім того, Кречмер створює костюми для кіно й театру.
-
Перспективні дизайнери на Berlin Fashion Week
Аня Ґокель
Made in Germany - основний принцип роботи лейблу Anja Gockel із Майнца. Цьогоріч він святкує свою 20-ту річницю. Досвідчена у візуальному мистецтві Ґокель часто використовує зухвалі, незвичні квіткові принти, сатин та шифон у жіночних образах. Її одяг створюється у розмірах від XS до XXL. Таким чином дизайнерка протестує проти моди лише для худих.
-
Перспективні дизайнери на Berlin Fashion Week
Х'єн Ле
Названий "найкращим дебютантом" на Berlin Fashion Week у 2011 році Х'єн Ле взяв багатообіцяючий старт. Його колекції повністю народжуються в Німеччині - із фокусом на стриманий крій, елегантний дизайн та суцільні кольори.
-
Перспективні дизайнери на Berlin Fashion Week
Ауґустін Тебуль
Чорний - це новий білий. Принаймні для лейблу з Парижа Augustin Teboul, створеного у 2011 Аннелі Ауґустін та Оделі Тебуль. Дует створює колекції як прет-а-порте, так і от кутюр у стилі, який вони самі описують як "поєднання поезії та серйозності, що балансують між ексцентричністю та стриманістю".
-
Перспективні дизайнери на Berlin Fashion Week
Ребекка Руец
Перш ніж заснувати лейбл Rebekka Ruétz у 2009 році, народжена в Австрії дизайнерка навчалася в Мюнхені, а також працювала в Індії та Лондоні. Натхненна отриманим в Індії досвідом, Ребекка Руец застосовує до своїх образів принципи чакр або енергетичних точок.
-
Перспективні дизайнери на Berlin Fashion Week
Марсель Остертаґ
Дизайнер Марсель Остертаґ народився у Мюнхені. Він вчився у Лондоні, проте в його образах відчутний мюнхенський вплив. Одяг даного лейблу повністю виробляється в Німеччині.
Автор: Кейт Мюзер, Стас Соколов