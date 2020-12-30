Берлінський тиждень моди під час пандемії COVID-19 (фото)

У столиці Німеччини 18 січня відкрився традиційний Берлінський тиждень моди - Mercedes-Benz Fashion Week. Через пандемію великі покази відбуватимуться без глядачів і транслюватимуться в інтернеті за адресою mbfw.berlin.

Ці світлини інформаційної агенції dpa зроблені під час першого шоу, на якому були представлені роботи бельгійського дизайнера Тома ван дер Борхта.

Берлінський тиждень моди - 2021. Фотографії

Бельгійський дизайнер Том ван дер Борхт

Заходи безпеки

Як зазначають організатори Берлінського тижня моди, учасники проходять обов'язковий текст на коронавірус, дотримуються дистанції та реєструються за допомогою комп'ютерної програми для відстеження контактів у разі виявлення інфекції. Приміщення обладнані спеціальними системами для подання й очищення повітря.

В рамках Berlin Fashion Week також відбудеться онлайн-саміт, на якому представники галузі обговорять ситуацію у світовій модній індустрії, а також питання охорони довкілля під час виробництва одягу.