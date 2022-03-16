 Український дизайнер шокував світ моди | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 18.03.2022

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Культура й стиль життя

Український дизайнер шокував світ моди

Такого Берлінський тиждень моди ще не бачив. Колекція, яку Жан Гріцфельдт показав світові, створювалася вже під час війни, розпочатою Росією проти України.

Показ колекції українського дизайнера Жана Гріцфельдта

Такого від тижня високої моди у Берліні ніхто не очікував. Звук сирени, закривавлені моделі та величезний прапор України, що розтягнувся на весь подіум, показ колекції українського дизайнера Жана Гріцфельдта, що відбувся ввечері 16 березня, запам'ятається надовго. "Нікого зараз не хвилює, у що ти зодягнений", - звернувся 32-річний модельєр до публіки у німецькій столиці відеозв'язком. Жан Гріцфельдт перебуває у Києві, де намагається морально підтримувати свою маму. Вона працює лікарем у дитячій лікарні.

Жан Гріцфельдт

Жан Гріцфельдт

Там, де вирує війна, справді нікого не хвилює те, хто у що вдягнений. Тисячі людей рятуються втечею, залишаючи свої домівки та всі свої речі. Молодий дизайнер щоночі чує виття сирен. "Люди вже навіть почали до цього звикати. Але навколо відбуваються такі жахливі речі, - поділився він своїми переживаннями з DW. - Я відчуваю колосальну підтримку по всьому світу. Те, що відбувається зараз в Україні, нікого не залишає байдужим. Адже ми розташовані в самому центрі Європи".

"Мир" на подіумі у Берліні

Через війну Жан не зміг приїхати на Fashion Week Berlin. Те, що публіка побачила у Берліні, було створено після початку війни. Для самого Жана у цій колекції - чимало сюрпризів, адже він займався підготовкою на відстані. 30 добровольців працювали над створенням цієї колекції в Берліні та допомагали дизайнеру, який керував процесом із Києва. "Працюючи над цією колекцією, я відчув таку силу любові, таку енергію. Ця колекція - як маніфест!" - каже український дизайнер.

Створена дистанційно колекція Жана Гріцфельдта

Створена дистанційно колекція Жана Гріцфельдта

На одязі моделей великими літерами українською та англійською мовами написано "повага", "свобода", "любов". На топі моделі в кривавому гримі - "мир"  англійською, українською та російською. Символічно, що саме це слово пишеться однаково українською і російською, підкреслив дизайнер. "Я впевнений, що наше послання зрозуміють, - заявив в інтерв'ю DW Жан Гріцфельдт. - Ми забуваємо про найважливіше. Адже найцінніше, що у нас є, - це наше життя". Звісно, дизайнер мріяв приїхати на тиждень моди до Берліна, але війна зруйнувала ці плани. "Мої друзі продовжують працювати, коли поряд розриваються бомби. Це незвичайний дух", - ділиться своїми враженнями молодий кутюр'є.

Надії на майбутнє без війни

Його бренду виповнюється 10 років. До ювілею має вийти книга. І останній розділ у ній обов'язково буде присвячений цій незвичайній колекції, яку світ побачив у Берліні. Мода під час війни? Молодий дизайнер дуже сподівається, що наступне інтерв'ю буде про моду, а не війну. Він згадує, коли на піку пандемії лунали голоси, що мода ніколи вже не буде колишньою і може зникнути. Жан Гріцфельдт у це не вірив і тоді. Та й зараз він вірить, що наше спільне майбутнє - це майбутнє без війни.

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    Автор: Максим Нелюбін


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