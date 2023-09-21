Барбі на Октоберфесті: рожевий колір у тренді

Якщо для чоловіків Октоберфест - це зустріч із друзями за кухлем пива, то перед багатьма жінками постає одвічне питання: що вдягнути на народне свято? Щоб надихнутися, жінки приходять на так званий "Ярмарок дірндля". Тут популярні дизайнери заздалегідь представляють свої нові моделі та традиційні образи. Знаменитий стиліст Самуель Сохебі повідомив німецькому інформаційному агентству dpa буквально таке: "2023 рік - рік Барбі, і рожевий колір в абсолютному тренді. Цього року від цього нікуди не подітися".

У моді рожевий колір

Рожевий дірндль, звісно, носили й раніше, але цього року він завдячує таким великим попитом, звісно, голлівудському фільму "Барбі", який цього літа побив усі рекорди касових зборів. Сохебі, який створив образ Октоберфесту для Періс Гілтон 2007 року, упевнений, що рожевий стане лідером кольорової палітри на нинішньому святі.

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На прилавках і вітринах магазинів традиційних костюмів у баварських містах покупцям пропонують до 2000 дірндлів з фартухами і блузками, а на полицях лежать шкіряні штани і сорочки. Крім місцевих шанувальників традиційних костюмів, стильно вдягнені й гості з усього світу.

Дірндль у стилі Барбі Фото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

Дизайнери роблять ставку на більш витончені моделі

Попри ажіотаж навколо Барбі, модна тенденція цього року така: менше означає більше. Менше блискіток, менше фарб, вважає дизайнерка дірндлів Анджеліна Кеес (Angelina Kees). Вона розповіла місцевому мюнхенському телеканалу, що цього року обрала чорний колір як основний для своїх моделей, тому що цей колір "елегантний і привертає увагу людей".

Її колежанка Сідалія Аманте-Полікарпо в нинішньому році вирішила порвати зі старими традиціями: в моделях дірндля цього року вона обійшлася без звичного фартуха, який пов'язують поверх спідниці. "Жінки більше не стоять на кухні біля плити", - підкреслює вона. Фартух, на її думку, більше не несе жодної функції, а є "просто аксесуаром".

Дірндль і шкіряні штани: класика Октоберфесту

Дизайнери сходяться в одному: є явні модні помилки, яких слід уникати на Октоберфесті. За словами Самуеля Сохебі, до них належать джинси і футболки. "Це свято має давню традицію, і я думаю, що надзвичайно важливо приходити на Октоберфест у традиційному костюмі, а не в повсякденному одязі та джинсах", - наголосив він в інтерв'ю dpa. "Інакше це було б все одно, що піти на весілля або до церкви в джинсах і футболці".

Для багатьох людей за межами Німеччини дірндль - уособлення національного німецького костюма, як, зрештою, і чоловічий варіант баварського одягу - шкіряні штани, німецькою: Lederhose. Октоберфест безперечно є тим місцем і подією, на яку люди приходять саме в такому традиційному одязі.

Історія походження костюмів Октоберфесту

Баварські традиційні костюми почали свою тріумфальну ходу на початку ХІХ століття, навіяні жіночою модою XVIII століття - з облягаючими блузками, глибоким декольте і широкою спідницею. Шляхетні та заможні міські жінки середнього класу носили ці сукні на кавових вечірках, а пізніше влітку за містом. Дружини фермерів не хотіли відставати від модних тенденцій і скроїли власні моделі.

З іншого боку, шкіряні штани спочатку були мисливським одягом, який носили не в останню чергу Луїтпольд Карл Йозеф Вільгельм Людвіг, принц-регент Баварії, як і австрійський імператор Франц Йосип I. Вони обидва були затятими мисливцями.

Футболісти "Баварії" Томас Мюллер ( Thomas Mueller), Гаррі Кейн і Альфонсо Девіс готові до Октоберфесту Фото: Alexandra Beier/Getty Images for Paulaner

Крім того, після заснування Королівства Баварія 1806 року династія Віттельсбахів шукала спосіб надати народові ідентичності. Що може бути краще за звичайний національний костюм для зміцнення національного духу? Але костюм так і не став єдиним: що більше тканини та ґудзиків на ньому було, то багатшим був його власник. Так національні костюми і стали символом соціального статусу.

За одягом жінки можна дізнатися, чи заміжня вона

За костюмом жінки на Октоберфесті можна дізнатися, вільна вона чи заміжня: досить просто перемістити зав'язаний бант фартуха зліва направо.

Бант праворуч означає: жінка заміжня Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

І останній, але не менш цікавий факт: у Баварії, переважно католицькій, дірндль у минулому мав бути придатним для відвідування церкви - декольте не можна було носити в церкві таким відкритим, яким ми його знаємо сьогодні. Цікаво, що кінець цьому поклали саме націонал-соціалісти в 1930-х роках минулого століття. Виріз дірндля став більш відкритим, спідниця вкорочена до колін, а талія підкреслена поясом. Саме цей фасон популярний і сьогодні.

А чи є у Барбі рожева спідниця-дірндль, яка популярна цього року на Октоберфесті? Напевно! У фільмі вона змінює туфлі на високих підборах на пару зручних Birkenstock - це полегшило життя всім, хто зібрався на мюнхенський Октоберфест 2023 року.