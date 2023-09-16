У Мюнхені стартував "Октоберфест"

Головний німецький пивний фестиваля триватиме до 3 жовтня. На ньому очікують понад шість мільйонів гостей.

Найбільший у світі фестиваль пива "Октоберфест" розпочався у суботу, 16 вересня, у Мюнхені (München) і триватиме до 3 жовтня.

Церемонію відкриття, за традицією, провів мер Мюнхена Дітер Райтер (Dieter Reiter). Він відкрив бочку пива ударом молотка та вручив перший кухоль напою прем'єр-міністру федеральної землі Баварія Маркусу Зедеру (Markus Söder).

До 3 жовтня очікується щонайменше шість мільйонів відвідувачів. Минулого року свято пива відвідали всього близько 5,7 мільйона людей. Традиційний літр пива (Maß Bier) коштує від 12,60 євро до 14,90 євро, що у середньому становить приблизно на 6,1 відсотка більше, ніж минулого року. Вперше на Октоберфесті з'явилися чотири диспенсери з безкоштовною питною водою. Середня ціна за літр води у пивних наметах складає 10,04 євро.

Цього року фестиваль триватиме на два дні довше, ніж зазвичай - до Дня воз'єднання Німеччини.

Найбільше народне свято

За свою двохсотрічну історію "Октоберфест" скасовували 26 разів - зокрема, через Першу та Другу світові війни, двічі через спалахи холери, а також два роки поспіль через пандемію COVID-19.

"Октоберфест" - найбільше народне свято у світі. До пандемії COVID-19 його щороку відвідували понад шість мільйонів гостей з усього світу. "Октоберфест" приносить близько 1,2 мільярда євро прибутку. Німці є одними з найбільших любителів пиво у Європі. У 2021 році вони випивали в середньому 84 літри хмільного напою на людину.