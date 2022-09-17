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Відвідувачі "Октоберфесту" тягнуться за безкоштовним пивом
Відвідувачі "Октоберфесту" тягнуться за безкоштовним пивомФото: Michael Probst/AP Photo/picture alliance
СуспільствоНімеччина

"Октоберфест" стартував після дворічної перерви

Роман Губа
12 хв. тому

Цьогоріч фестиваль пива відбувається без жодних пандемійних обмежень і триватиме до 3 жовтня.

https://www.dw.com/uk/oktoberfest-startuvav-pisla-dvoricnoi-perervi/a-63159895

Найбільший фестиваль пива у світі "Октоберфест" розпочався у суботу, 17 вересня, у Мюнхені. Після ндворічної перерви через пандемію COVID-19 цього року фестиваль проходить без жодних обмежень. Він триватиме до 3 жовтня.

Церемонію відкриття традиційно провів мер Мюнхена Дітер Райтер (Dieter Reiter), який відкрив діжку пива ударом молотка та подав перший кухоль напою прем'єр-міністру федеральної землі Баварія Маркусу Зедеру (Markus Söder), пише Reuters.

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Пивний намет у Мюнхені, 17 вересня 2022
Пивний намет у Мюнхені, 17 вересня 2022Фото: ANDREAS GEBERT/REUTERS

Найбільше народне свято

За свою двохсотрічну історію, як повідомляє AFP, "Октоберфест" скасовували лише 26 разів, в основному через Першу та Другу світові війни, а також двічі через спалахи холери.

"Октоберфест" - найбільше народне свято у світі. До пандемії COVID-19 його щороку відвідували понад шість мільйонів гостей з усього світу. "Октоберфест" приносить близько 1,2 мільярда євро прибутку. Німці є одними з найбільших любителів пиво у Європі. У 2021 році вони випивали в середньому 84 літри хмільного напою на людину.

Цього року Німецький союз броварів (DBB) переймається через проблеми у галузі на тлі війни в Україні. 9 вересня організація повідомила уряду країни про численні проблеми, зокрема про різке підвищення цін на енергоносії та збої у логістичних ланцюгах.

Німці і пиво: "твереза" правда (26.04.2019)

Як пиво змінило життя німців - "Відкривай Німеччину"

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