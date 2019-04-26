Знаменитий "Октоберфест" у Мюнхені цього року також не відбудеться
Через пандемію COVID-19 баварський пивний фестиваль "Октоберфест" цього року знову скасовують. Попри кампанію з вакцинації ризик зараження коронавірусом залишається високим.
На галявині Терезієнвізе другий рік поспіль не встановлюватимуть величезні намети мюнхенських пивоварень
Найбільший у світі пивний фестиваль "Октоберфест", який проходить восени у столиці Баварії Мюнхені, цього року, як і минулого, не відбудеться. Про таке рішення у понеділок, 3 травня, повідомив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) після зустрічі з бургомістром Мюнхена Дітером Райтером (Dieter Reiter). За словами Зедера, як "найглобальніше свято взагалі" цього року "Октоберфест" знову провести неможливо. Уряд землі також рекомендуватиме органам місцевої влади скасувати менші народні свята в окремих населених пунктах.
Попри швидкі темпи вакцинації у багатьох країнах, в умовах пандемії COVID-19 ризик зараження на святі, де часто у наметах пивоварень зайняті всі місця, а під час пересування у натовпах виникає тиснява, все ще досить високий, обґрунтовує влада Баварії.
Важкий удар для броварень та сфери послуг
"Для мене особисто це - також нелегке рішення", - зазначив Дітер Райтер, цитує інформагенція AFP. За його словами, "дуже шкода" як мільйонів поціновувачів свята, так і людей, які на ньому працюють та для яких таке рішення може мати "екзистенціальні наслідки". Утім, переконує бургомістр Мюнхена, й далі відкладати рішення щодо проведення свята не має сенсу, оскільки вже зараз повинні розпочинатися конкретні підготовчі заходи.
"Октоберфест" - найбільше народне свято у світі. Його щороку відвідують понад шість мільйонів гостей з усього світу. Цього року "Октоберфест" мав відбуватися з 18 вересня до 3 жовтня. Минулого року через пандемію свято скасували і провели натомість святкування в пивних закладах міста.
Скасування свята болюче вдарить не лише по броварнях, а й по готелях, роздрібних торговцях, таксистах та представниках інших професій, дотичних до обслуговування свята. За даними міста, у 2019 році економічний ефект від "Октоберфесту" становив близько 1,23 мільярда євро.
Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
Свято стрільців у Ганновері
Щороку посеред літа в Ганновері проходить найбільше у світі свято стрільців. Десять днів поспіль у місті святкують завершення змагань зі стрільби. Фестиваль відвідують понад мільйон туристів. Кульмінацією святкування зазвичай стає парад стрільців у супроводі духового оркестру (на фото). Ті ж, хто не стріляє, осторонь не залишаються - тут святкують усі.
Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
Мюнхенський Октоберфест
Абсолютним лідером за популярністю та кількістю відвідувачів є всесвітньовідомий Октоберфест у Мюнхені. "Візн" (Wiesn - назва свята на баварському діалекті) збирає понад шість мільйонів туристів. Тож величезні натовпи любителів пива та розваг тут збираються від самого ранку. Люди буквально "штурмують" пивні павільйони, щоб "захопити" бажані місця, як от у палатці броварні Augustiner (на фото).
Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
Ярмарки на Рейні
Розмахами святкування славиться не тільки Баварія. Федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія також відома місцевими ярмарками, найбільшим з яких є "кірмес" на Рейні у Дюссельдорфі. Десятиденне свято, що традиційно починається у третій тиждень липня, зазвичай відвідують чотири мільйони туристів. Деякі розваги тут не для слабких нервів - екстремальні американські і водні гірки та чортове колесо.
Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
Крангерський ярмарок
Пів сотні атракціонів та 5 кілометрів торговельних рядів - це другий за розміром народний фестиваль у місті Герне, що в землі Північний Рейн-Вестфалія. Він відкривається у першу п'ятницю серпня, триває десять днів і приймає близько чотирьох мільйонів туристів. За день до початку свята тут ще проводять ярмарок коней та лицарські турніри.
Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
"Вільний ринок" у Бремені
Цей ярмарок вважається одним з найстаріших в Німеччині - у 1035 році імператор Конрад II надав Бремену привілей, за яким селяни, ремісники та торговці отримали можливість торгувати тут без сплати будь-яких мит, тобто "вільно". І за майже тисячу років традиція не змінилась - 17 днів у жовтні в місті йде жвава торгівля, відбуваються святкові паради, люди розважаються як можуть.
Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
"Гамбурзький дом"
Традиція ярмарків у Гамбурзі також сягає 11 століття. Тоді, ховаючись від негоди, торговці, що прибували до порту, продавали свої товари у соборі Діви Марії. Сам храм до цього часу не зберігся, однак традиція тричі на рік влаштовувати великий ярмарок набула обертів. Сотні тисяч туристів також відвідують торгові заходи "Гамбурзький дом" (Dom німецькою означає "собор") навесні, влітку та взимку.
Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
Народне свято у Штуттгарті
У 1818 році король Вюртембергу Вільґельм І та його дружина Катаріна заснували у районі Каннштатт у Штуттгарті народне свято, що поєднувало гуляння та сільськогосподарський ярмарок. З того часу щороку в останні дні вересня та перші дні жовтня на ділянці у 35 га буває до чотирьох мільйонів туристів. У федеральній землі Баден-Вюртемберг цей ярмарок вважається найбільшим.
Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
Кільський тиждень
Наприкінці червня у місті Кіль, що розташоване на березі Кільської бухти у Балтійському морі, відбуваться міжнародний парусний фестиваль. Протягом тижня святкування тут збираються близько трьох мільйонів відвідувачів. Кульмінацією свята стає парад вітрильників, у якому зазвичай беруть участь близько ста суден. Для глядачів відкритий ярмарок, проводяться концертні заходи та різноманітні свята.
Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
Народне свято у Нюрнберзі
Народному святу у баварському Нюрнберзі майже 200 років. Вперше його провели у 1826 році на честь дня народження та іменин баварського короля Людвіґа І. І вже тоді свято відзначилось вражаючим яскравим феєрверком, який влаштовують донині. Нюрнберзькі гуляння відбуваються двічі на рік - навесні та восени, на них приїздять до двох мільйонів туристів.
Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
Свято Св. Ліборія у Падерборні
Понад 1,6 мільйона католиків приїздять до Падерборна на релігійне свято Libori. Традиція святкування, що зазвичай припадає на кінець липня, пов'язана з перенесенням сюди мощей єпископа Ле Мана - святого Ліборія з Франції 836 року. Сучасне ж свято поєднує п'ять німецьких К - Kirchenfest (релігійне свято), Kirmes (ярмарок), Kultur (культура), Kleinkunst (дрібне мистецтво), Krammarkt (барахолка).
Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині
День народження Гамбурзького порту
Це свято є найбільшим портовим фестивалем у світі. Щороку в травні у порту Гамбурга збираються близько 1,5 мільйона місцевих та туристів, щоб побачити яскраву програму на воді, на суші та в повітрі. Особливості свята - феєрверки, спуски суден на воду та паради. Цьогоріч порту виповнюється 827 років.
Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Каріна Оганесян