Знаменитий "Октоберфест" у Мюнхені цього року також не відбудеться

Найбільший у світі пивний фестиваль "Октоберфест", який проходить восени у столиці Баварії Мюнхені, цього року, як і минулого, не відбудеться. Про таке рішення у понеділок, 3 травня, повідомив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) після зустрічі з бургомістром Мюнхена Дітером Райтером (Dieter Reiter). За словами Зедера, як "найглобальніше свято взагалі" цього року "Октоберфест" знову провести неможливо. Уряд землі також рекомендуватиме органам місцевої влади скасувати менші народні свята в окремих населених пунктах.

Попри швидкі темпи вакцинації у багатьох країнах, в умовах пандемії COVID-19 ризик зараження на святі, де часто у наметах пивоварень зайняті всі місця, а під час пересування у натовпах виникає тиснява, все ще досить високий, обґрунтовує влада Баварії.

Важкий удар для броварень та сфери послуг

"Для мене особисто це - також нелегке рішення", - зазначив Дітер Райтер, цитує інформагенція AFP. За його словами, "дуже шкода" як мільйонів поціновувачів свята, так і людей, які на ньому працюють та для яких таке рішення може мати "екзистенціальні наслідки". Утім, переконує бургомістр Мюнхена, й далі відкладати рішення щодо проведення свята не має сенсу, оскільки вже зараз повинні розпочинатися конкретні підготовчі заходи.

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"Октоберфест" - найбільше народне свято у світі. Його щороку відвідують понад шість мільйонів гостей з усього світу. Цього року "Октоберфест" мав відбуватися з 18 вересня до 3 жовтня. Минулого року через пандемію свято скасували і провели натомість святкування в пивних закладах міста.

Скасування свята болюче вдарить не лише по броварнях, а й по готелях, роздрібних торговцях, таксистах та представниках інших професій, дотичних до обслуговування свята. За даними міста, у 2019 році економічний ефект від "Октоберфесту" становив близько 1,23 мільярда євро.