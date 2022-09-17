"Октоберфест" у цифрах та фотографіях

Образ типового німця формувався віками. Упродовж понад двох століть свій внесок у створення цього образу та підтримку його на належному рівні робить щорічне мюнхенське свято "Октоберфест". Мільйони гостей, пиво ллється рікою, смажені ковбаски та курчата, шкіряні штани, один дирндль красивіший від іншого… "Малі" "Октоберфести" проводяться в усьому світі - від Америки до Китаю, але ми розкажемо про головне й оригінальне - найбільше народне свято у світі. 2022 року воно відкриється 17 вересня і триватиме до 3 жовтня.

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Хода

Учасники ходи у традиційних костюмах Фото: picture-alliance/dpa

Відкривається "Октоберфест" урочистим парадом, головні учасники якого - товариства та клуби, які дотримуються традиції національних баварських костюмів (Trachtenvereine), духові оркестри, а також вози з пивними діжками. Діжки символічно везуть до головного місця дії, на якому відбувається свято.

Прямий ефір

Учасники урочистої ходи Фото: REUTERS

Містом крокують до десяти тисяч людей у ​​народних костюмах з усіх регіонів Баварії. Відкриття "Октоберфесту", звичайно ж, транслюють по телебаченню у прямому ефірі, причому робить це не лише регіональний баварський канал, а й Перший канал німецького телебачення (ARD) на всю Німеччину.

Прем'єра

Оглядини коней на першому "Октоберфесті" у 1810 році Фото: ullstein - Archiv Gerstenberg

Перший "Октоберфест" відбувся 17 жовтня 1810 року. Приводом для народного свята стало весілля майбутнього баварського короля Людвіга І та принцеси Терези. На полі під Мюнхеном, яке з того часу має ім'я нареченої - Theresienwiese, на честь молодят влаштували перегони. Баварське слово "Wiesn" (луг) стало другою назвою "Октоберфесту".

За столами - 119 тисяч людей

Пивний намет Гакер (Hacker Festzelt) Фото: picture-alliance/dpa

На лузі Терези встановлюють 14 великих пивних павільйонів-наметів, кожен з яких може вмістити кілька тисяч відвідувачів. Найбільший із них розрахований на 10 тисяч осіб. Ставлять також понад два десятки малих павільйонів: кнайп, кафе та ресторанчиків - до 500 осіб. Загальна кількість місць за столами "Октоберфесту" складає близько 120 тисяч.

Важка атлетика

У кожному кухлі - літр пива Фото: picture-alliance/dpa

10-12-14… Кельнеркам на "Октоберфесті" вдається переносити за раз непідйомну з погляду нетренованих людей кількість важких пивних кухлів. У кожному - літр пива, та й сам кухоль із товстого скла доволі важкий. На святі працюють загалом близько 13 тисяч офіціантів, барменів, кухарів та інший обслуговуючий персонал. Кожен офіціант проходить за зміну в середньому близько 10 кілометрів. У робочі дні тижня він розносить близько 100 літрових кухлів пива, у вихідні - до 300 кухлів. Плюс інші напої та різні страви на кшталт смажених курчат та ковбасок.

O'zapft is!

Церемонія відкриття першої діжки Фото: picture-alliance/dpa

У перший день відбувається церемонія початку свята - відкриття першої діжки. За традицією цей почесний обов'язок виконує бургомістр Мюнхена. Він повинен за допомогою дерев'яного молотка увігнати в діжку кран. Зазвичай для цього потрібно два-три удари. Піднявши перший кухоль, бургомістр закликає: "O'zapft is!", тобто "Налито!" - звісно ж, на баварському діалекті.

У яку ціну пиво?

Під час церемонії відкриття "Октоберфесту" Фото: Reuters

За даними організаторів свята, у 2019 році ціна літрового кухля пива (Maß Bier) на мюнхенському "Октоберфесті" склала в середньому 11,5 євро. Багато пива витекло з тих часів, коли (1971 року) літр коштував 2,95 німецької марки. І навіть 2002 року за кухоль платили 6,8 євро. У 2022 році ціна складатиме від 12,60 до 13,80 євро.

Мучить спрага

Відвідувачі пивного свята у традиційних баварських костюмах Фото: dapd

Спеціально для "Октоберфесту" в Мюнхені варять близько семи мільйонів літрів пива. У 1980 році гості свята за два тижні випили 3,8 мільйона літрових кухлів, а в останні роки перед початком пандемії - близько 7,5 мільйона.

П'яний сон

Учасники пивного свята під час відпочинку Фото: picture-alliance/dpa

На жаль, не всі відвідувачі можуть правильно оцінити можливості свого організму. У кращому разі їм доводиться мирно відсипатися на газонах, але буває й гірше. Сюжети про нелегку роботу санітарів, охоронців та поліції на "Октоберфесті" давно стали обов'язковою частиною телевізійних репортажів під час свята та після його завершення.

Бюро знахідок

Відвідувач свята розмовляє по мобільному телефону Фото: picture-alliance/dpa

Чим більше людей, тим більше речей вони гублять. Під час свята у бюро знахідок на "Октоберфесті" здають кілька тисяч речей, а під час одного зі свят останніх років їх було понад чотири тисячі. Серед них - 1300 посвідчень, 620 предметів одягу, 600 гаманців, 520 мобільних телефонів. Кожну четверту знахідку вдалося повернути господині чи господарю.

Гастрономічні підсумки

Бик на рожні Фото: picture-alliance/dpa

Щороку гості "Октоберфесту" з'їдають 120-130 биків та 50-60 телят, приготовлених на рожні. Свинячих ковбасок - близько 350 тисяч, смажених курчат - удвічі більше, рульок - близько 80 тисяч. Цифри з року в рік змінюються, але масштаби продовжують вражати.

Веганський тренд

Веганська страва на "Октоберфесті" - ліворуч, праворуч - половина курчати Фото: picture-alliance/dpa

"Октоберфест" - це не лише море пива та гори м'яса. Свято йде в ногу з часом, не обмежуючись традиційними свинячими рульками. Кілька років тому в меню з'явилися страви, приготовані за правилами веганської кухні. За даними дослідження Інститут Алленсбаха, кількість людей, які відмовляються від продуктів тваринного походження в Німеччині, у 2022 році вже перевищила 1,5 мільйона людей.

Модний дирндль

Презентація костюмів для "Октоберфесту" на вершині гори Цугшпітце у 2016 році Фото: picture-alliance/dpa/F. Hörhager

Упродовж останніх років дедалі більше гостей приходять на "Октоберфест" у традиційних баварських костюмах. Чоловіки одягають відомі шкіряні шорти, жінки - дирндль. Народні жіночі костюми шиють за класичними зразками, але і з урахуванням актуальної моди.

Години роботи

"Октоберфест" увечері Фото: Getty Images

У великих пивних наметах у робочі дні пиво розливають з десятої ранку і до пів на одинадцяту вечора, а на вихідних гостей свята починають обслуговувати на годину раніше. О 23:30 на лузі Терези все закривається, а найстійкіші відвідувачі переміщуються до звичайних мюнхенських кнайп, наливайок та ресторанів.

Сувенірні кухлі

Сувенірні кухлі "Октоберфесту" 2022 року Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Щороку організатори "Октоберфесту" випускають спеціальні пам'ятні кухлі з новими емблемами - скляні й керамічні, з кришками чи без них.

Пряниковий орден

Пряникове серце 2016 року Фото: picture-alliance/dpa/S.Hoppe

Типовими подарунками на подібних німецьких святах є великі пряники (Lebkuchen) з різними написами: романтичними, жартівливими, просто смішними або стандартними.

Гуляння 1896 року

Листівка з "Октоберфесту" 1896 року Фото: ullstein bild - Zangl

Які народні гуляння без атракціонів! Як видно на цій старій листівці з "Октоберфесту" 1896 року, каруселі вже тоді користувалися в Мюнхені великим попитом. Якщо придивитися, то окрім тиру на передньому плані тут можна знайти намети з "Велетенською дитиною", "Людоїдом" та "Морським чудовиськом", а також купити турецький мед.

Атракціони

Американські гірки на тлі дзвіниць мюнхенського собору Фрауенкірхе Фото: Getty Images

Класичні американські гірки, гойдалки та каруселі продовжують користуватися популярністю, але людожерами та іншими чудовиськами в наші часи вже нікого не здивуєш. Утім, куди більш приємно замість них просто поглянути на Мюнхен з великого оглядового колеса або з висоти американської гірки.

Рекорд

Атракціон на "Октоберфесті" Фото: picture-alliance/dpa

Упродовж останніх років перед початком пандемії кількість відвідувачів "Октоберфесту" становила близько 5,6-6,5 мільйона осіб. Рекордним став 1985 рік, коли "Октоберфест" відвідало понад сім мільйонів людей. У 2020 та 2021 роках традиційне свято довелося скасувати через коронавірусні обмеження.