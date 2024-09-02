Скільки коштує посвідчення водія в Німеччині

Бути власником автомобіля у ФРН - дорого. За розрахунками Загальнонімецького автомобільного клубу ADAC, тільки отримання посвідчення водія класу "В" може коштувати від 2500 до 4500 євро. Приблизно п'ята частина водіїв-початківців заплатили торік між 3500 і 4500 євро. Чотири відсотки не вклалися навіть у цю суму.

Автошкола в Мюнхені майже вдвічі дорожча за автошколу в Котбусі

У Німеччині не можна домовитися про самостійну підготовку до іспитів - необхідно пройти теорію і практику в автошколі та скласти іспити, які оцінюють незалежні експерти. Якщо говорити про конкретні міста, то Асоціація автошкіл Гамбурга оцінила у 2023 році вартість навчання, наприклад, у місті Котбусі на сході Німеччини в 2300-2500 євро, у ганзейському місті Любеку - від 3500 до 3800 євро, а в столиці Баварії Мюнхені - до 4500 євро.

Однак розпочинаючи навчання в автошколі, неможливо прорахувати заздалегідь, у скільки в кінцевому підсумку обійдеться весь процес, оскільки темпи навчання кандидатів сильно різняться, а автошколи встановлюють свої ціни. Можна отримати лише приблизне уявлення про майбутні витрати, розглянувши основні блоки навчання окремо.

З чого складається ціна посвідчення водія

Вартість навчання в автошколах сильно варіюється залежно від регіону. За даними ADAC, базова плата за теоретичні заняття становить від 350 до 570 євро. Сюди входять дванадцять обов'язкових подвійних уроків по 90 хвилин і два додаткових за спеціальною тематикою, наприклад, про неприпустимість і наслідки керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Навчальні матеріали коштують 80-120 євро.

Ситуація на екзамені з водіння: поруч з водієм сидить інструктор, а позаду - екзаменатор Фото: Antje Kunde/dpa/DEKRA/picture alliance

За даними інтернет-видання Auto, Motor und Sport, найбільшу частину витрат становлять обов'язкові години водіння, що включають спеціальні поїздки в темний час доби і автобаном. 45 хвилин водіння коштують від 55 до 77 євро. Спецпоїздки можуть бути в півтора раза дорожчими. Мінімальна кількість обов'язкових годин - 12, проте в середньому доводиться брати 24 години. Спостерігаються регіональні відмінності: у місті водіям-початківцям зазвичай потрібно більше практичних уроків, ніж у сільській місцевості.

Крім того, автошкола стягує збір від 60 до 137 євро за теоретичний іспит і від 160 до 289 євро за практичний. Так само, як і потім екзаменатори від Об'єднання з технічного нагляду (TÜV) або експертної компанії Dekra: близько 25 євро за "теорію" і 130 євро за "практику".

Обов'язковими є курс надання першої допомоги - 20-40 євро, перевірка зору - 7-10 євро і біометрична фотографія - теж приблизно 10 євро. Залежно від федеральної землі за заяву на отримання водійських прав в органах дорожнього руху необхідно заплатити збір від 38 до 70 євро.

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Чому водійські права іноді стають "золотими"

Ще одна причина, чому водійські права іноді стають "золотими" - це високий відсоток невдач під час складання теоретичних і практичних іспитів і пов'язані з цим дороге перескладання іспиту. При цьому частка проваленої "теорії" була у 2023 році вищою, ніж "практики" - приблизно 42 і 30 відсотків відповідно. Нещодавно німецькі ЗМІ повідомляли про випадок 19-річного Лео М., який витратив 6800 євро, але так і не отримав права, проваливши іспити вже 4 рази.

Пояснити постійне подорожчання прав можна також зростанням витрат на персонал, страховки, навчальні авто й пальне.

Охочих отримати посвідчення водія не стало менше

Попри високі ціни, за даними статистичного відомства Statista, людей із правами стає в Німеччині дедалі більше. На початок 2024 року було зареєстровано понад 51 мільйон водійських посвідчень, при цьому в цій цифрі немає частини паперових документів, що видавалися до 1999 року. За даними Федерального статистичного відомства, близько 20,5 мільйона мешканців Німеччини мали ще й право на керування мотоциклами, а 28,5 мільйона - вантажівками і трохи більше 245 тисяч - автобусами.

При цьому високі ціни на навчання в автошколах не зупиняють німців. Тільки у 2023 році було видано загалом 1,43 мільйона посвідчень водія. Через високі витрати жителі Німеччини дедалі частіше беруть кредит для того, щоб оплатити отримання прав.