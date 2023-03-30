У Німеччині шукають захисту понад три мільйони іноземців

Українці складають близько третини зареєстрованих станом на кінець 2022 року іноземців, які шукають прихистку у ФРН.

Кількість зареєстрованих іноземних громадян, які шукають захисту в Німеччині, у 2022 році збільшилася на 1,14 мільйона осіб, досягнувши рекордного показника в 3,08 мільйона. Такі дані оприлюднило Федеральне статистичне відомство ФРН у четвер, 30 березня.

Такий значний приріст - наймасштабніший від початку ведення статистики в 2007 році. Він пов'язаний з війною Росії проти України. У 2022 році у ФРН зареєстрували 1,01 мільйона українців, які потребують захисту. Для уникнення бюрократичних процедур їм, на відміну від громадян інших країн, не потрібно подавати в Німеччині офіційне прохання про притулок і чекати на надання статусу біженця.

Статус "шукачів захисту" мають у Німеччині іноземці, які перебувають там з гуманітарних, політичних або пов'язаних із міжнародним правом причин. До кінця 2022 року 2,25 мільйона іноземців мали в Німеччині статус тих, хто потребує захисту з гуманітарних міркувань.

Тим часом статус перебування в Німеччині 570 тисяч осіб, зокрема 271 тисячі українців, на кінець 2022 року не був прояснений. 255 тисяч іноземців перебували на той момент у ФРН із відмовою в наданні притулку, яка зобов'язує їх покинути країну.

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Українці, які шукають прихистку в Німеччині

На кінець 2022 року українці становили приблизно третину від усіх іноземців, які шукають у Німеччині захисту. Третина з них - неповнолітні, третина - люди працездатного віку від 15 до 64 років. Близько 64 відсотків - дівчатка та жінки. Для порівняння: серед усіх іноземців, які шукають захисту в Німеччині, цей показник нижчий - близько 50 відсотків.

Три чверті від усіх, хто шукає захисту в Німеччині, разом із громадянами України склали громадяни Сирії (674 тисячі), Афганістану (286 тисяч), Іраку (211 тисяч) і Туреччини (101 тисяча).

У розрізі федеральних земель Німеччини найбільше українців проживали в Бремені (6,3 відсотка), а також у Гамбурзі та Берліні (по 4,8 відсотка). Найнижчий показник - у Баварії та Бранденбурзі (по 2,8 відсотка), а також у Мекленбурзі - Передній Померанії (2,9 відсотка).

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