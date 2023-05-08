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Посол України в Німеччині Олексій Макеєв
Посол України в Німеччині Олексій МакеєвФото: Dmytro Katkov/DW
ПолітикаНімеччина

Макеєв: Злочини РФ мають багато спільного з нацистськими

Джулія Сауделі
14 хв. тому

Про відзначення кінця Другої світової війни Берліні, історичну відповідальність ФРН перед Україною та про допомогу і участь Німеччини у відбудові України - посол України Олексій Макеєв в ексклюзивному інтерв'ю DW.

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Посол України у ФРН про паралелі між нацизмом і рашизмом

DW: Пане Посол Макеєв, торік ваш попередник на посаді поклав вінок до одного з радянських монументів у Берліні на відзначення перемоги над націонал-соціалізмом в Німеччині та Європі. Цього року ви не стали цього робити. Чому?

Олексій Макеєв: Україна зробила великий внесок у перемогу над нацизмом у Європі. Мій дід Олексій Макеєв, його ім'я і прізвище я ношу, дійшов до Праги, звільняючи Європу від нацизму. Цей день я розпочну з покладання квітів до важливого німецького меморіалу пам'яті жертвам війни Neue Wache разом з бургомістром Берліна. Під посольство було покладено вінок з німецького Товариства догляду за пам'ятниками. Генсек цього товариства чітко сказав, що так ми віддаємо шану загиблим українським воїнам в цій російській війні проти України. Для мене дуже важливо, що я пройдуся з громадою мирною ходою з українськими прапорами.

Торік берлінська поліція заборонила використання українських і російських прапорів на цих заходах. Цього року було ухвалено аналогічне рішення, але втрутився суд. Зараз схоже, що прапори обох країн будуть присутні на заходах. Що ви думаєте про це?

Ми разом з українською громадою попрацювали і переконали берлінську поліцію в тому, щоб не оскаржувати судове рішення, яким дозволено було використання українських прапорів. Натомість німецька поліція оскаржила рішення суду щодо дозволу російських прапорів. (…) Я вважаю неприпустимим, коли під гаслами російської пропаганди в Берліні і в усіх інших містах Німеччини будуть пропагувати війну, яка сьогодні триває, війну Росії проти України.

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Чим сьогодні є 9 травня з огляду на війну РФ та з огляду на символізм цього свята для Кремля?

Ми вимушені проводити паралелі між нацизмом і рашизмом. Ті злочини, які скоює сьогодні Росія на нашій території, на жаль, вони мають дуже багато спільного зі злочинами нацистів на території України. Тому питання відповідальності Німеччини, питання вшанування пам'яті, визнання провини перед українцями - це те, що потрібно і далі плекати тут, у Німеччині. Я дуже сподіваюся, що усвідомлення відповідальності Німеччини перед Україною буде поширене також тут серед всіх німців.

Україна критично оцінювала повільність надання Німеччиною фінансової та військової підтримки. А як зараз? Чи ви надалі очікуєте від Німеччини більшої підтримки?

Підтримка зростає з кожним днем. Ми знаходимося в чудовому діалозі з нашими німецькими партнерами. Звичайно, ми хочемо набагато більшого. Я бачу, що уряд Німеччини, Бундестаг і німецька громадськість розуміють, чому Україну потрібно підтримувати, чому потрібно постачати більше броньованої техніки, амуніції, артилерії. Тому я впевнений, що з лідерством Німеччини і в плані відбудови України, і в плані гуманітарної та економічної підтримки ми набагато швидше виграємо цю війну.

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