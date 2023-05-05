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Поліція Берліна охороняє радянський військовий меморіал у травні 2022 року
Поліція Берліна охороняє радянський військовий меморіал у травні 2022 рокуФото: AP Photo/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Берлін до 9 травня ввів обмеження на прапори України та РФ

Степан Смишляєв
48 хв. тому

На радянських військових меморіалах у Берліні 8 і 9 травня не можна буде вивішувати російські й українські прапори, програвати військові мелодії, а також вчиняти дії, спрямовані на прославляння війни Росії проти України.

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Влада Берліна у п'ятницю, 5 травня, заборонила вивішувати російські та українські прапори на трьох радянських військових меморіалах під час урочистостей з нагоди закінчення Другої світової війни, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

Також на меморіалах у районі Тіргартен, Трептов-парку та Шенхольцер-Гайде 8 і 9 травня заборонятиметься програвати марші та інші військові мелодії, щоби "гідно вшанувати пам'ять загиблих воїнів Радянського Союзу того часу", зазначили в місцевій поліції.

Крім того, будуть заборонені дії, що спрямовані на виправдання чи прославляння війни Росії проти України. В поліції зауважили, що такі кроки спрямовані на забезпечення поваги до меморіалів "на тлі російсько-української війни, що триває".

Минулого року влада міста також запроваджувала подібні обмеження: біля пам'ятників заборонили носити георгіївські стрічки, використовувати прапори України та РФ, як і російські воєнні пропагандистські символи Z і V

Тоді посол України в Німеччині закликав скасувати заборону на українські прапори, назвавши її "ляпасом українському народу", але до нього не дослухались. Зараз, як і минулого року, виключення з встановлених правил зроблять для дипломатів і ветеранів Другої світової війни.

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