Поліція Берліна не скасує обмеження на українські прапори 8 та 9 травня

У відповідь на критику щодо особливих розпоряджень, які запроваджуються на різних меморіальних об'єктах Берліна в неділю, 8 травня, та понеділок, 9 травня, коли відзначатимуть 77-му річницю завершення Другої світової війни у Європі, Сенат німецької столиці виступив на захист відповідних заходів. "Головна ідея полягає у тому, що відзначення дат 8 та 9 травня 1945 року, а, отже і звільнення Німеччини від націонал-соціалізму, має бути чітко відокремлене від ситуації травня 2022 року", - заявив представник департаменту внутрішніх справ Сенату Берліна у суботу, 7 травня.

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Приписи запроваджено, щоб уникнути інцидентів

На 8 та 9 травня у Берліні заплановано багато демонстрацій та заходів вшанування пам'яті, тому важливо "запобігти будь-якій конфронтації" на меморіальних об'єктах, де закарбована пам'ять як російських, так і українських воїнів, які загинули в боях, йдеться у розпорядженні поліції. Так, згідно з приписами, що містяться в ньому, у Берліні заборонено з'являтися з українськими або російськими прапорами у неділю та понеділок на 15 меморіальних об'єктах. Використання військової символіки у таких місцях також заборонено. Ці заборони не поширюються тільки на дипломатів та ветеранів Другої світової війни.

У всіх інших громадських місцях носити українські прапори протягом цих двох днів, як і раніше, "загаломі дозволено", підкреслили в суботу в поліції Берліну. З деяких повідомлень могло скластися враження, що у Берліні взагалі заборонено виходити на вулиці з українськими прапорами - проте це не так, пояснили у поліції.

Приписи поліції також включають заборону відвідування меморіальних об'єктів в уніформі або носити її елементи - навіть у зміненому вигляді, а також ходити маршем і співати пісні про війну. Символ "Z" також заборонено.

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Посол України назвав розпорядження поліції "ляпасом"

Посол України у Німеччині Андрій Мельник напередодні закликав поліцію Берліна скасувати обмеження на демонстрації та заходи вшанування пам'яті у ці два дні.

Так, у п'ятницю, 6 травня, дипломат звернувся на своїй сторінці уTwitter до правлячої бургомістерки Берліна Франциски Ґіффай (Franziska Giffey) із закликом "негайно скасувати це сумнівне рішення". Як висловився дипломат, це "ляпас Україні та ляпас українському народу".

Опозиція у Палаті депутатів Берліна також розкритикувала запроваджені розпорядження. "Український прапор символізує боротьбу за свободу - як можна бути настільки байдужим, щоб заборонити його у Берліні?" - написав голова берлінського відділення Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Кай Веґнер (Kai Wegner) у Twitter. При цьому він не згадав, що, згідно з наказом поліції, використання українського прапора заборонено не загалом, а лише на меморіальних об'єктах.

Берлінська поліція заявила про готовність до запланованих на 8 та 9 травня демонстрацій та заходів. Як повідомив журналістам офіційний представник поліції, у неділю та понеділок на вулиці міста вийдуть загалом близько трьох з половиною тисяч правоохоронців.