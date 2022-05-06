Берлін готується запобігти зіткненням і провокаціям 8-9 травня

Влада Берліна має намір завадити агресивним шанувальникам Володимира Путіна перетворити День Перемоги, який відзначається 9 травня в Росії, на урочистості з приводу вторгнення в Україну, а також запобігти можливим провокаціям і зіткненням біля радянських військових меморіалів. Як повідомляє у п'ятницю, 6 травня, видання Berliner Kurier з посиланням на сенаторку з питань внутрішніх справ, цифровізації та спорту в уряді землі Берлін Іріс Шпранґер (Iris Spranger), 8 та 9 травня у німецькій столиці заявлено близько 50 різних заходів, так чи інакше присвячених 77-річчю з дня звільнення Європи від нацистського панування, а також проти війни, яку Росія веде в Україні.

Берлінську поліцію, яка вже взяла під контроль три радянські військові меморіали та інші "відповідні об'єкти", чекає великомасштабна операція.

Z-символи заборонені, прапори Росії та України обмежені

Шпранґер підкреслила, що будь-які дії, що сприймаються як схвалення російської військової агресії в Україні, будуть припинятися та переслідуватись. Влада має намір заборонити сигналити автомобільним кортежам, а також обмежити кількість російських прапорів. Велика кількість прапорів може виглядати "войовничо" та "страшно", поставити під загрозу мир у суспільстві, а також може бути витлумачена як підтримка у Німеччині військової агресії Росії, вирішив адміністративний суд Берліна. Крім того, заборонено демонстрацію літери "Z", яка стала символом війни проти України.

Водночас в поліції Берліна заявили, що на території меморіалів та пам'ятників забороняється демонстрація будь-якої символіки. Йдеться як про російські, так і про українські прапори, "георгіївські стрічки", уніформу або її фрагменти. Забороняється також виконання маршових чи військових пісень та будь-які слогани, які, враховуючи поточну ситуацію, можуть сприйматися як підтримка чи уславлення війни в Україні.

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Правляча бургомістерка Берліна Франциска Ґіффай (Franziska Giffey) вважає, що ситуація цього року особлива. Вона має намір відвідати захід, організований українською стороною 8 травня. "Сьогодні це не пам'ятна акція, а радше знак солідарності з українською громадою", - заявила Гіффай. За її словами, жодних офіційних публічних пам'ятних заходів, жодного покладання вінків не проводитиметься: Сенат Берліна вирішив відзначити закінчення війни 8 травня 1945 року тихо і конфіденційно.

Випадки вандалізму у відповідь на війну в Україні

У квітні радянський військовий меморіал у берлінському Трептов-парку двічі псували вандали. Спочатку підніжжя статуї війна-визволителя облили червоною фарбою, написавши гасла проти війни в Україні та Володимира Путіна. Через півтора тижні на вході до меморіального комплексу білою фарбою написали слова "вбивця" та "орк", а також накреслили букву "Z".

Після початку масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого в Німеччині обмалювали кілька меморіальних об'єктів, що увічнюють пам'ять про радянських солдатів, які загинули під час звільнення Європи від нацизму.