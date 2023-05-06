Суд Берліна дозволив українські прапори 8 та 9 травня
Жан Рофе | Степан Смишляєв
1 год. тому
Берлінський суд скасував рішення поліції про заборону демонстрації прапорів України біля радянських меморіалів. Заборона на російські прапори 8 та 9 травня залишається в силі.
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Адміністративний суд Берліна скасував запроваджену поліцією заборону на використання українських прапорів 8 та 9 травня біля радянських меморіалів у Трептов-парку, Тіргартені та Шенхольцер-Гайде. Про це ввечері в п'ятницю, 5 травня, повідомило об'єднання українських активістів у Німеччині "Віче" (Vitsche).
"Ми виграли засідання у першій інстанції. Станом на зараз заборону на українські прапори та українські пісні знято", - йдеться у дописі організації у Twitter.
Російські прапори - під забороною
Рішення суду стосується лише українських прапорів та військової музики - російські залишаються під забороною, передає rbb. У ухвалі, яка є у розпорядженні медіакомпанії, йдеться, що рішення берлінської поліції є "очевидно незаконним" у зв'язку з тим, що вона не надала "жодних доказів, що дозволяють припустити загрозу громадській безпеці".
Адвокат "Віче" Патрік Гайнеманн (Patrick Heinemann) у коментарі rbb зазначив, що адміністративний суд Берліна підтвердив правову позицію української організації. "Той, хто користується своїм основним правом публічно заявити про підтримку українського народу та його історичних жертв у розгромі націонал-соціалізму, не становить загрози громадській безпеці", - сказав він.
Поліція Берліна повідомила у Twitter, що не збирається оскаржувати рішення суду.
Влада Берліна має намір припиняти провокації
Влада Берліна раніше оголосила про намір запобігти можливим провокаціям у 78-у річницю закінчення Другої світової війни в Європі, що відзначається в західних країнах 8 травня, і в День перемоги, що святкується 9 травня в Росії. Під охороною, зокрема, будуть радянські військові меморіали у столиці Німеччини, повідомила берлінська поліція.
У той же час будь-які дії, які сприймаються як схвалення війни Росії проти України, будуть припинятися.
Минулого року влада міста також запроваджувала подібні обмеження: біля пам'ятників заборонили носити георгіївські стрічки, використовувати прапори України та РФ, як і російські воєнні пропагандистські символи Z і V.