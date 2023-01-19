Новий міністр оборони ФРН Пісторіус приступив до обов'язків

Головними пріоритетами роботи новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус називає зміцнення Бундесверу та допомогу Україні. У перший робочий день він зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у четвер, 19 січня, вручив свідоцтво про призначення новому міністру оборони ФРН Борису Пісторіусу (Boris Pistorius), повідомляє інформаційна агенція dpa.

Штайнмаєр побажав міністру успіхів в роботі, зауваживши що той приступає до обов'язків у час, коли Німеччина перебуває в найнебезпечнішому періоді за довгий час. "Для всіх майбутніх викликів і необхідних реформ зараз потрібна холодна голова, міцні нерви, сила в лідерстві, чітка комунікація та політичний досвід", - зазначив президент.

Зміцнення Бундесверу та підтримка України

Після офіційного вступу на посаду Пісторіус окреслив ключові пріоритети роботи, серед яких зміцнення збройних сил Німеччини (Бундесвер) і подальша підтримка України. "Наше завдання - зробити Бундесвер сильним зараз, це стосується стримування, ефективності та готовності. А також продовжувати підтримувати Україну, в тому числі технікою Бундесверу", - цитує міністра агентство Reuters.

Він також зазначив, що війна Росії проти України, зачіпає всю Європу, в тому числі Німеччину.

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Зміна міністра оборони ФРН

Про те, що Пісторіус- буде призначений новим міністром оборони Німеччини стало відомо 17 січня - наступного дня після відставки Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). Остання аргументувала своє рішення тим, що "багатомісячна увага ЗМІ до неї особисто" не дозволила провести належну публічну дискусію про роль збройних сил і політику безпеки Німеччини.

Соціал-демократ Пісторіус не має іншого досвіду у військовій справі, крім строкової служби в Бундесвері в 1980-1981 роках. Натомість має досвід роботи з поліцією, оскільки з 2013 року до призначення на нову посаду був міністром внутрішніх справ в уряді федеральної землі Нижня Саксонія. Там він помітно перебудував всю безпекову структуру шляхом залучення великої кількості молодих офіцерів і просування ідеї, що поліція працює на благо громадян.

Він має швидко увійти у курс справ на новій посаді, адже, вже сьогодні запланована його зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном. А завтра Пісторіус має взяти участь у засіданні контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн".

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