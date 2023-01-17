Новим міністром оборони ФРН стане Борис Пісторіус - ЗМІ

Новим міністром оборони ФРН буде призначений представник Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Борис Пісторіус (Boris Pistorius), який наразі обіймає посаду міністра внутрішніх справ федеральної землі Нижня Саксонія, повідомляє у вівторок, 17 січня, агенція Reuters з посиланням на джерело в СДПН. Про майбутнє призначання Пісторіуса міністром пишуть також агенції dpa і AFP, так само посилаючись на джерела в уряді.

Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) оголосить його призначення на цю посаду до кінця дня, зауважує AFP.

62-річний Пісторіус входить до складу земельного уряду Нижньої Саксонії з 2013 року. З 2006 по 2013 роки він був мером міста Оснабрюк.

Відставка Ламбрехт

Напередодні міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), яка обіймала цю посаду з грудня 2021 року, подала Шольцу заяву про відставку. Своє рішення вона аргументувала тим, що "багатомісячна увага ЗМІ до неї особисто" не дозволила провести належну публічну дискусію про роль збройних сил і політику безпеки Німеччини.

Напередодні відставки міністерку різко критикували за новорічне привітання, в якому урядовиця згадувала війну в Україні на тлі вибухів феєрверків, які вона намагалася перекричати. Скандал спричинила і публікація фотографії сина політикині у службовому вертольоті. Раніше критику викликали й інші публічні заяви Ламбрехт, а її компетенцію неодноразово ставили під сумнів, зокрема в контексті постачань озброєнь Україні.

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