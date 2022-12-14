Німеччина й далі відмовляється передати Україні ЗРК Patriot

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що інформація про готовність США надати ЗРК Patriot Києву не змінила позиції Німеччини. Берлін підтримує Україну поставками Gepard і систем ППО IRIS-T SLM, сказала вона.

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) на тлі повідомлень про готовність США передати Україні зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriotзаявила в середу, 14 грудня, що Берлін не планує аналогічних дій.

Німеччина постачає комплекси Patriot партнеру по НАТО Словаччині, а потім вони надійдуть до Польщі. Щодо України, то підтримка Києва Німеччиною у сфері протиповітряної оборони (ППО) обмежується поставками зенітних самохідних установок Gepard і системами ППО IRIS-T SLM, сказала вона.

Так Ламбрехт відповіла на запитання про те, чи не змінилася позиція Німеччини щодо постачання ЗРК Patriot Україні на тлі повідомлень про те, що ці комплекси можуть поставити Києву США. Досі уряд ФРН аргументував своє негативне ставлення до передачі Patriot Україні тим, що ці комплекси не надає Києву жодна інша країна НАТО.

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CNN про плани США передати Києву ЗРК Patriot

Напередодні американська телекомпанія CNN повідомила з посиланням на джерела в Білому домі, що США готують передачу Києву ЗРК Patriot. Зазначалося, що рішення з цього питання може бути ухвалене вже цього тижня.

Цей план, розроблений у Пентагоні, потребує схвалення з боку міністра оборони країни Ллойда Остіна, перш ніж його спрямують на підпис президенту Джо Байдену, але таке схвалення очікується, передавала CNN. Інформацію про плани поставити Києву ЗРК Patriot підтвердила згодом, посилаючись на власні джерела, інформагенція AP.

Німецькі ЗРК в Польщі

6 грудня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна розмістить на своїй території ЗРК Patriot, які Німеччина запропонувала розмістити в Польщі у листопаді після падіння ракети біля кордону з Україною.

Після цієї пропозиції Польща виступила за розміщення цих ЗРК на заході України, але ця ідея не знайшла підтримки Берліна.

Раніше оглядачі прогнозували, що відмова від постачання саме цієї системи ППО може стати приводом для нової хвилі критики на адресу німецького уряду, мовляв, Німеччина не хоче надавати Україні сучасну зброю у скрутний час. З огляду на те, що Росія посилює ракетні удари по цивільній інфраструктурі України, оглядачі вважають, що тиск на Берлін як усередині країни, так і за кордоном може зрости.