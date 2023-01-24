Столтенберг розкритикував заяву Ердогана щодо Швеції в НАТО

Невдоволення Анкари викликала акція протесту зі спаленням Корану біля посольства Туреччини у Стокгольмі. Генсек НАТО вказав на те, що свобода самовираження та свобода думок не є незаконними у країнах Альянсу.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг розкритикував позицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який заявив у понеділок, 23 січня, що Швеції не варто розраховувати на підтримку Анкари при вступі до НАТО після суботньої акції зі спаленням Корану біля посольства Туреччини.

В інтерв'ю телеканалу Welt Столтенберг зазначив, що свобода самовираження та свобода думок є цінними активами як у Швеції, так і в інших країнах НАТО. "І саме тому ці неналежні дії не є автоматично незаконними", - наголосив він, додавши, що шведський уряд засудив акцію "дуже чіткими виразами".

Акція ультраправого активіста обурила ісламський світ

Демонстрація правих екстремістів у Стокгольмі, що супроводжувалася спаленням Корану, викликала обурення в ісламському світі й іще сильніше загострила відносини між Швецією та Туреччиною. Оскільки шведська влада санкціонувала проведення суботнього мітингу, Туреччина скасувала запланований на 27 січня візит міністра оборони Швеції Пола Йонсона до Анкари.

Вимоги Туреччини до вступу Швеції в НАТО

Швеція та Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення Росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. На сьогодні серед усіх членів альянсу лише Угорщина та Туреччина не погодили їхні заявки.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв "незабаром" позитивне рішення парламенту щодо цього. Водночас Туреччина блокує вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм і Гельсінкі не виконали взяті на себе зобов'язання щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.

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