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Лідери Фінляндії та ТуреччиниФото: Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office via REUTERS
ПолітикаФінляндія

Туреччина і Угорщина розблокують вступ Фінляндії до НАТО

Анастасія Шепелева
43 хв. тому

Після місяців блокування вступу Фінляндії до НАТО, президент Туреччини звернувся до парламенту з проханням підтримати заявку країни. Гельсінкі привітали крок Ердогана, але наголосили, що їхня заявка не повна без Швеції.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю, 17 березня, звернувся до парламенту з проханням проголосувати за заявку Фінляндії на вступ до Північноатлантичного Альянсу (НАТО).

"Ми вирішили запустити протокол про вступ Фінляндії до НАТО в нашому парламенті, - заявив Ердоган журналістам після переговорів з президентом Фінляндії Саулі Нііністе. - Я сподіваюся, що це буде зроблено до виборів (президентських виборів у Туреччині у травні. - Ред.)".

За словами Ердогана, Гельсінкі продемонстрували рішучу прихильність до вирішення проблем безпеки Анкари. Між тим, турецький лідер висловив невдоволення Швецією - країною з більшою курдською діаспорою і довшою історією суперечок з Туреччиною, пише AFP.

Як зазначає агентство, заява Ердогана підвищує шанси на те, що Фінляндія приєднається до НАТО окремо від Швеції, вступ якої досі блокується Анкарою. Туреччина домагається екстрадиції ймовірних курдських екстремістів та підозрюваних у причетності до спроби держперевороту 2016 року.

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Спочатку Фінляндія і Швеція опиралися ідеї розділити свої заявки. Втім, днями шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон визнав, що ймовірність самостійного вступу Фінляндії до НАТО "зросла".

Водночас фінський президент після переговорів з Ердоганом зазначив, що рішення турецького лідера "дуже важливе для всієї Фінляндії", але "заявка Фінляндії не є повною без Швеції".

Угорщина підтримає вступ Фінляндії

Угорщина, яка також раніше не ратифікувала вступ Фінляндії до НАТО, голосуватиме щодо її заявки вже 27 березня, заявив речник угорського уряду Золтан Ковач. "Парламентське голосування відбудеться 27 березня", - написав речник угорського уряду Золтан Ковач у Twitter.

Як повідомив голова фракції правлячої партії "Фідес" Мате Кочиш у Facebook, політсила підтримає вступ Фінляндії до НАТО. Щодо заявки Швеції на вступ у НАТО політсила визначиться пізніше, додав він.

Як очікується, Фінляндія може офіційно стати 31-м членом НАТО на саміті Альянсу, запланованому на липень у Вільнюсі.

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Фінляндія готується до вступу в НАТО

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