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Швеція і Фінляндія разом подали заявку на вступ у НАТО
Швеція та Фінляндія разом подали заявку на вступ у НАТОФото: NATO
ПолітикаШвеція

Вступ у НАТО: Швеція викликає посла РФ через втручання

Дар'я Нинько
2 год. тому

Напередодні російський посол у Швеції заявив, що приєднання до НАТО зробить країни Північної Європи "законною мішенню для заходів РФ у відповідь, зокрема військового характеру".

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Міністерство закордонних справ (МЗС) Швеції викличе посла Росії в Стокгольмі, щоби висловити протест щодо "спроби втручання" в процес приєднання країни до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це у середу, 29 березня, повідомив міністр Тобіас Більстрем.

"МЗС викликає російського посла, щоб висловити протест проти очевидної спроби втручання", - цитує його агентство Reuters.

Напередодні на сайті російської дипломатичної місії в Швеції розмістили публікацію посла Віктора Татарінцева під назвою "Шведський крок у прірву". В ній ставиться під сумнів демократичність ухвалення рішення країни про приєднання до НАТО та стверджується, що шведські політики "відмовили своєму народу в можливості висловити свою волю". Посол також пише, що Швецію "крок за кроком позбавляли її зовнішньополітичного суверенітету, готуючи до слухняного перетворення в чергову колонію США".

Росія погрожує Швеції і Фінляндії 

У публікації згадується війна Росії проти України в контексті військової допомоги, яку Києву надають європейські партнери, та розширення НАТО, яке "підібралося впритул до російських кордонів".

Крім того, в тексті посла міститься заява, яку можна розцінити як погрозу застосування сили щодо Швеції та Фінляндії: "Після вступу Фінляндії та Швеції, загальна протяжність російсько-натівських кордонів збільшиться майже вдвічі. Якщо комусь досі здається, що це якимось чином покращить захищеність Європи - будьте певні, нові члени ворожого блоку стануть легітимною ціллю для заходів у відповідь з боку Росії, в тому числі військового характеру".

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Швеція і Фінляндія рухаються в НАТО з різною швидкістю

Раніше парламент Швеції схвалив законопроєкт, що дозволить країні вступити до НАТО після ратифікації її заявки всіма 30 країнами-членами організації.

Швеція подала заявку на вступ до Альянсу торік разом із Фінляндією у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Але цей процес загальмували Туреччина та Угорщина.

Днями парламент Угорщини ратифікував заявку Фінляндії у НАТО, а заявку Швеції правляча партія угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" обіцяє підтримати пізніше. Минулого тижня керівник апарату Орбана заявив журналістам, що шведське членство, швидше за все, буде ратифіковане під час нинішньої парламентської сесії, яка триватиме до 15 червня.

Що стосується Туреччини, то 17 березня президент країни Реджеп Таїп Ердоган попросив парламент підтримати фінську заявку в НАТО. Він каже, що в Гельсінкі врахували безпекові проблеми Анкари та продемонстрували рішучу прихильність допомогти з їхнім розв'язанням. Щодо заявки Швеції подібних заяв він не робив.

Туреччина має до Швеції низку вимог, зокрема - різкішого курсу щодо курдських збройних угруповань, а також інших противників нинішньої влади, котрих турецькі правоохоронці підозрюють в екстремізмі та тероризмі.

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