  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Під час військових навчань у Швеції у 2022 році
Під час військових навчань у Швеції у 2022 роціФото: Naina Helen Jama/TT News Agency/AFP/Getty Images
ПолітикаШвеція

26 тисяч вояків: Швеція проводить навчання за участю НАТО

Валерій Сааков
2 год. тому

У наймасштабніших за останні 25 років військових навчаннях у Швеції беруть участь 26 тисяч військових з 14 країн світу, серед яких також Україна.

https://p.dw.com/p/4QD9M

Швеція розпочала найбільші за останні 25 років військові навчання за участю країн НАТО. "Навчання відбуватимуться у повітрі, на суші і на морі на значній частині території країни", - заявили у понеділок, 17 квітня, у шведських збройних силах. У навчаннях, які триватимуть до 11 травня, беруть участь 26 тисяч військових з 14 країн світу.

Маневри зосереджені на півдні та півночі Швеції, а також на стратегічно важливому острові Готланд. Їх проводять за участю сухопутних, військово-морських і повітряних сил, щоб перевірити боєготовність і оперативну сумісність країн-учасниць. У навчаннях беруть участь Німеччина, Австрія, США, Великобританія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Данія і Франція. Також у навчаннях бере участь Україна.

Читайте також: Експертка про те, як Фінляндія відгороджується від РФ членством у НАТО та парканом

Більшість країн-учасниць навчань є членами НАТО. Після десятиліть позаблоковості Швеція подала заявку на членство в НАТО разом з Фінляндією в травні 2022 року через вторгнення Росії в Україну. Тоді як сусідня Фінляндія приєдналася до Альянсу 4 квітня, Стокгольм досі чекає на зелене світло від Анкари та Будапешта.

Як рік війни Росії проти України змінив НАТО

 

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Під час військових навчань у Швеції у 2022 році

26 тисяч вояків: Швеція проводить навчання за участю НАТО

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Бійці регулярної армії Судану поблизу бази "Сил швидкого реагування" у місті Порт-Судан, 16 квітня 2023 року

Хто проти кого у конфлікті в Судані і до чого тут Росія

Хто проти кого у конфлікті в Судані і до чого тут Росія

Політика5 год. тому
Президент РФ Путін (л) та прем'єр Угорщини Орбан

Як нові санкції США проти Росії вдарили по Угорщині

Як нові санкції США проти Росії вдарили по Угорщині

Політика6 год. тому
external

Німецькі протези для військових ЗСУ

Німецькі протези для військових ЗСУ

Здоров'я13 год. тому03:44 хв.
Святкування Великодня у Києво-Печерській лаврі

Як святкували Великдень в розколотій Лаврі: репортаж

Як святкували Великдень в розколотій Лаврі: репортаж

Релігія16 квітня 2023 р.
Розбомблена лікарня в Маріуполі

Чим небезпечні російські керовані авіабомби?

Чим небезпечні російські керовані авіабомби?

Політика15 квітня 2023 р.
Атомна електростанція Isar 2 у Німеччині

Німеччина закриває АЕС

Німеччина закриває АЕС

Політика15 квітня 2023 р.
На головну сторінку