26 тисяч вояків: Швеція проводить навчання за участю НАТО

У наймасштабніших за останні 25 років військових навчаннях у Швеції беруть участь 26 тисяч військових з 14 країн світу, серед яких також Україна.

Швеція розпочала найбільші за останні 25 років військові навчання за участю країн НАТО. "Навчання відбуватимуться у повітрі, на суші і на морі на значній частині території країни", - заявили у понеділок, 17 квітня, у шведських збройних силах. У навчаннях, які триватимуть до 11 травня, беруть участь 26 тисяч військових з 14 країн світу.

Маневри зосереджені на півдні та півночі Швеції, а також на стратегічно важливому острові Готланд. Їх проводять за участю сухопутних, військово-морських і повітряних сил, щоб перевірити боєготовність і оперативну сумісність країн-учасниць. У навчаннях беруть участь Німеччина, Австрія, США, Великобританія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Данія і Франція. Також у навчаннях бере участь Україна.

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Більшість країн-учасниць навчань є членами НАТО. Після десятиліть позаблоковості Швеція подала заявку на членство в НАТО разом з Фінляндією в травні 2022 року через вторгнення Росії в Україну. Тоді як сусідня Фінляндія приєдналася до Альянсу 4 квітня, Стокгольм досі чекає на зелене світло від Анкари та Будапешта.