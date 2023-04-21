Зеленський прийняв запрошення на саміт лідерів НАТО
Аліна Коломієць
2 год. тому
Володимир Зеленський прийняв запрошення Єнса Столтенберга взяти участь у саміті НАТО. Чи приїде він особисто - поки невідомо. Генсек каже, що всі члени згодні: Україна стане членом Альянсу. Коли саме, він не уточнив.
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Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Єнса Столтенберга взяти участь у саміті лідерів НАТО 11-12 липня в литовському Вільнюсі. Про це Столтенберг заявив у п'ятницю, 21 квітня, в кулуарах засідання Контактної групи з питань оборони України на американській військовій базі "Рамштайн" у Німеччині.
Однак, як зауважує німецьке інформаційне агентство dpa, залишається незрозумілим, чи буде Зеленський особисто присутнім на зустрічі, чи звернеться до її учасників онлайн.
У відповідь на цю заяву генсек сказав сьогодні, що всі країни-члени згодні: Україна стане членом НАТО. Коли саме це може статися, він не уточнив.
За його словами, зараз основна увага приділяється забезпеченню перемоги України у війні, розв'язаній проти нею Росією. Столтенберг також додав, що після закінчення війни Київ повинен мати "сили стримування, щоби запобігти новим атакам", передає агенція Reuters.
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