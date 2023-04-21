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Володимир ЗеленськийФото: PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE/APA/IMAGO
ПолітикаУкраїна

Зеленський прийняв запрошення на саміт лідерів НАТО

Аліна Коломієць
2 год. тому

Володимир Зеленський прийняв запрошення Єнса Столтенберга взяти участь у саміті НАТО. Чи приїде він особисто - поки невідомо. Генсек каже, що всі члени згодні: Україна стане членом Альянсу. Коли саме, він не уточнив.

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Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення генерального секретаря  Північноатлантичного Альянсу Єнса Столтенберга взяти участь у саміті лідерів НАТО 11-12 липня в литовському Вільнюсі. Про це Столтенберг заявив у п'ятницю, 21 квітня, в кулуарах засідання Контактної групи з питань оборони України на американській військовій базі "Рамштайн" у Німеччині.

Однак, як зауважує німецьке інформаційне агентство dpa, залишається незрозумілим, чи буде Зеленський особисто присутнім на зустрічі, чи звернеться до її учасників онлайн.

Столтенберг: Україна стане членом НАТО

Напередодні Столтенберг відвідав Україну - вперше від початку повномасштабної війни. Після зустрічі з ним Зеленський заявив, що ніхто не зрозуміє, якщо Україна не отримає  запрошення в НАТО на саміті влітку.

У відповідь на цю заяву генсек сказав сьогодні, що всі країни-члени згодні: Україна стане членом НАТО. Коли саме це може статися, він не уточнив.

За його словами, зараз основна увага приділяється забезпеченню перемоги України у війні, розв'язаній проти нею Росією. Столтенберг також додав, що після закінчення війни Київ повинен мати "сили стримування, щоби запобігти новим атакам", передає агенція Reuters.

ФРН: Про членство України в НАТО йтиметься після війни

Після візиту Столтенберга до Києва та заяви Зеленського міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) сказав, що рішення про вступ України в НАТО може бути ухвалене тільки після закінчення війни. Двері в Альянс привідчинилися для Києва, "але зараз не час для ухвалення подібних рішень", заявив він, додавши, що не можна приймати "просто з почуття солідарності". 

За даними видання Financial Times, вступ України в умовах війни серйозно не обговорюється союзниками, але зростає кількість країн-прибічниць того, щоби запропонувати Києву на саміті влітку дорожню карту "політичного шляху" до членства в НАТО.

Читайте також: Зеленський: За два роки Україна буде в ЄС, після перемоги - в НАТО

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