ЗМІ: Липневий саміт НАТО може розчарувати Київ

Члени НАТО, включаючи США та ФРН, дали зрозуміти, що не хочуть брати на себе нових зобов'язань щодо вступу України до Альянсу, пише dpa з посиланням на джерела.

На наступному липневому саміті Організації Північноатлантичного договору Київ може чекати розчарування щодо членства у військовому Альянсі, повідомляє у вівторок, 2 травня, dpa з посиланням на джерела.

За інформацією агенції, члени Альянсу, включаючи США та Німеччину, нещодавно дали зрозуміти за закритими дверима, що вони наразі не хочуть брати на себе жодних зобов’язань, що виходять за межі декларації Бухарестського саміту НАТО-2008. У ній тодішні глави держав і урядів погодилися, що Україна і Грузія мають стати членами НАТО, однак без жодних конкретних графіків.

"За словами дипломатів, опоненти стверджують, що вступ наразі не є реалістичним і може відволікти увагу від набагато важливішої і негайнішої військової підтримки України, - йдеться у повідомленні dpa. - Крім того, існує ризик того, що нове посилення НАТО може дати Росії привід для ведення більш агресивної війни".

Досі НАТО зустрічалося з представниками України лише у форматі так званих робочих комісій, які більше зосереджувалися на вимогах реформ, аніж на співпраці. Реальний рух щодо плану членства для Києва, ймовірно, розпочнеться лише тоді, коли Україна досягне успіху у війні з Росією, стверджують джерела в НАТО.

В уряді президента США Джо Байдена опосередковано підтвердили dpa, що в нинішній ситуації вважають подальші поставки зброї та іншу допомогу Україні важливішими, ніж плани щодо вступу до НАТО. В німецькому уряді нещодавно лунали подібні публічні заяви. У Німеччині також заявляли, що рішення про приєднання може бути ухвалене тільки після закінчення війни.

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МСЗ: Україна - не проблема, а перевага

У відповідь на публікацію речник українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що у матеріалі йдеться про "помилкові судження, які давно втратили свою актуальність".

"Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні, а вступ нашої держави до НАТО гарантуватиме стратегічну безпеку всього Альянсу. Україна - це не проблема, а перевага для НАТО, - написав Ніколенко у Facebook. - Наголошуємо, що вступ України до НАТО - в інтересах самого Альянсу і закликаємо партнерів проявити лідерство". За його словами, на саміті в Вільнюсі Україна розраховує отримати зобов'язання від союзників, яке визначить шлях до нашого вступу в НАТО.

У НАТО зволікають, а Київ очікує конкретики

Нещодавно генсекретар НАТО Єнс Столтенберг опосередковано виключив можливість вступу України під час війни, стверджуючи, що передумовою членства в НАТО є те, що Україна переживе війну як незалежна держава.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що Україну мають запросити до НАТО на саміті у липні. Він заявляв, що Київ повинен отримати "заслужене запрошення" і стверджував, що українські солдати роблять більше за будь-кого для внеску у євроатлантичну безпеку. На думку Зеленського, Україна зробила все для того, щоб її заявка була задоволена.

Україна сподівається отримати конкретну відповідь щодо перспектив членства під саміту у Вільнюсі, повідомляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО після того, як 30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив про "приєднання" частин Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей до РФ після псевдореферендумів, проведених на окупованих територіях.