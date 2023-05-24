Столтенберг: Є розбіжності щодо питання вступу України

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг визнав, що члени Альянсу розділилися в думках щодо того, що робити на майбутньому саміті з приводу прагнення України вступити до НАТО. "Щодо цього питання в Альянсі існують різні погляди, і, звісно, єдиний спосіб ухвалення рішень в НАТО - це консенсус", - сказав Столтенберг в середу, 24 травня, на конференції в Брюсселі, цитує AFP.

Україна, яку підтримують країни НАТО у Східній Європі, закликає дати їй "чіткий сигнал" на липневому саміті лідерів Альянсу у столиці Литви Вільнюсі, куди запросили й українського лідера Володимира Зеленського, про те, що вона приєднається до НАТО після закінчення війни з Росією. Хоч у Києві розуміють, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки на її території тривають бойові дії, але українське керівництво хоче, щоб Альянс пішов далі розпливчастих обіцянок 2008 року про те, що одного дня Україна матиме членство в НАТО.

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"Ніхто не може точно сказати, яким буде остаточне рішення на саміті у Вільнюсі щодо цього питання", - сказав Столтенберг.

Водночас дипломати з країн НАТО кажуть, що домінуюча військова потуга, Сполучені Штати, не бажає йти далі обіцянки про членство, даної Україні 15 років тому на саміті в Будапешті, зауважує агенція AFP. Схожої думки притримується й низка інших західних країн, кажуть дипломати, на яких посилається агенція. Вступ до НАТО означав би, що на Україну поширюватиметься дія статті 5 про колективну оборону, що зобов'язує всіх членів Альянсу допомагати їй захищатися в разі нападу.

Гарантії безпеки як проміжне рішення

Раніше ЗМІ повідомляли, що західні союзники України обмірковують, чи можна запропонувати Україні інші форми гарантій безпеки як проміжний крок на шляху до членства в НАТО, які б заспокоїли Київ.

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Напередодні Франція заявила, що готова домовитися з Україною про "гарантії безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі". "Остаточною гарантією безпеки буде членство в НАТО, але... це не те, що станеться в розпал війни", - прокоментував такі заяви Столтенберг. "Питання в тому, що ми вирішимо і як ми вирішимо питання членства на саміті у Вільнюсі? І як я вже сказав, про це ще рано говорити", - зазначив очільник Альянсу.

Столтенберг пояснив, що коли війна в Україні закінчиться, "нам слід буде переконатися, що у нас є домовленості для стримування подальшої російської агресії". "Частково це можна зробити шляхом надання військової підтримки Україні, щоб допомогти їй встояти і захищати себе, - сказав він. - Але це також відкриє дискусії про різні види домовленостей щодо безпеки".

Можуть погодити багаторічну програму підтримки

Столтенберг нагадав на цьому тлі, що сам він очікує, що лідери країн-членів НАТО принаймні погодять на саміті багаторічну програму допомоги з метою перевести українську армію на використання західного обладнання. Війна, розв'язана Росією, вже підштовхнула Україну до переходу на озброєння стандартів НАТО, оскільки її міжнародні партнери України надають Києву щораз сучасніше озброєння.

2008 року Україна отримала на саміті НАТО в Будапешті запевнення, що колись у майбутньому Київ зможе приєднатися до НАТО. Водночас дорожню карту щодо вступу України до Альянсу надано не було - не в останню чергу завдяки позиції тодішньої канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel), яка зважала на різко негативну позицію Москви щодо цього.