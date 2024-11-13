Чому президент Литви заблокував затвердження уряду

У Литві стався небувалий політичний скандал. Президент країни Гітанас Науседа заявив, що відмовиться схвалити низку кандидатур міністрів нового кабінету. Його формує соціал-демократична партія, яка перемогла на парламентських виборах, яка збирається включити до складу коаліційного уряду представників партії "Зоря Німану". Її лідер Ремігіюс Жемайтайтіс відомий численними антисемітськими заявами.

Навесні цього року йому довелося через них піти з колишнього складу сейму (парламенту Литви). Конституційний суд країни постановив: своїми заявами Жемайтайтіс зазіхнув на рівноправність громадян і таким чином порушив присягу депутата. 42-річний політик стверджує, що не відчуває до євреїв жодної ворожнечі, а лише критикує Ізраїль за політику щодо палестинців. Насправді, далеко не всі його скандальні заяви мали стосунок до ізраїльсько-палестинського конфлікту. Жемайтайтіс написав заяву про складання депутатських повноважень за власним бажанням. Потім швидко створив "Зорю Німану" і взяв участь у президентських виборах, що відбувалися влітку. Як стверджували тоді багато литовських експертів, Жемайтайтіс зробив це з метою реклами партії. Він також відомий тим, що регулярно бере участь у розважальних програмах на телебаченні (наприклад, кулінарних шоу) і в період виборчої кампанії проводив по три-чотири очних зустрічі з виборцями на день. На загальних виборах, що відбулися в жовтні, "Зоря" зібрала 15 відсотків голосів і отримала 20 місць.

Лідер "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

До виборів багато партій виключали співпрацю із "Зорею Німану"

Під час передвиборчої кампанії керівництво більшості партій відкидало будь-які союзи із "Зорею". Переможці виборів, соціал-демократи на чолі з майбутнім прем'єром Гінтаутасом Палуцкасом, спочатку хотіли сформувати коаліцію з новою партією експрем'єр-міністра Саулюса Скверняліса - Союзом демократів "В ім'я Литви" (14 депутатів) і партією "зелених" і селян, очолюваною одним із найбагатших людей країни Рамунасом Карбаускісом (8 депутатів). Однак Скверняліс заявив, що не стане входити в один уряд із "зеленими". У результаті соціал-демократи звернулися до "Зорі Німану". Їм обіцяні міністерства довкілля, сільського господарства та юстиції. Щоправда, сам Ремігіюс Жемайтайтіс в уряді не працюватиме. Така коаліція матиме стійку більшість у сеймі - 86 місць із 141-го. Це рішення соціал-демократів викликало міжнародний скандал. Посольство Ізраїлю зробило заяву, в якій висловило сподівання, що прихильність Литви боротьбі з антисемітизмом залишиться незмінною. Висловилися на цю тему також заступник голови сенату Польщі, депутати німецького Бундестагу, американський сенатор Бен Кардін.

Згідно з основним законом Литви, президент не лише є гарантом дотримання конституційного порядку, а й посадовою особою, яка відповідає за зовнішню політику країни. Гітанас Науседа сказав, що не затвердить міністрами представників "Зорі Німану". Він вказав: "У... Литві зростає якийсь побутовий, примітивний антисемітизм. (...) Говорити про Голокост, про речі, які принижують єврейський народ, - ніхто собі цього не дозволяє, і це небачено в цивілізованому світі".

Компромісна пропозиція президента

Ремігіюсу Жемайтайтісу довелося виправдовуватися. Він опублікував відкритого листа послам країн НАТО і Європейського Союзу в Литві. У ньому лідер "Зорі Німану" стверджує, що ані він, ані члени партії не є антисемітами. "Я... щиро запевняю вас, що моя особиста критика дій керівництва держави Ізраїль у жодному разі не є критикою нації загалом", - пише Жемайтайтіс. Він також нагадав про те, що неодноразово перепрошував за "непорозуміння", спричинене його висловлюваннями, і про своє відвідування каунаської синагоги під час передвиборчої кампанії.

Президент Науседа запропонував вихід із ситуації, що склалася: партія Жемайтайтіса може висунути для роботи в уряді безпартійних технократів. Тоді Науседа затвердить склад кабінету. Гінтаутас Палуцкас стверджує, що кандидатури вже є, але оприлюднювати імена поки зарано. Однак часу залишається небагато. Старий склад сейму провів 12 листопада заключне засідання. Новообрані депутати вперше зберуться разом у четвер, 14 листопада.