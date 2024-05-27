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ПолітикаЛитва

Президент Литви Гітанас Науседа переобрався на другий строк

Дмитро Шварц
27 травня 2024 р.

За попередніми даними, чинний президент Литви Гітанас Науседа здобув переконливу перемогу у другому турі президентських виборів.

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Президент Литви Гітанас Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа отримав перемогу у другому турі виборівФото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

Президент Литви Гітанас Науседа здобув переконливу перемогу у другому турі президентських виборів, що відбулися у неділю, 26 травня. Як йдеться у повідомленні Центральної виборчої комісії клаїни, згідно з попередніми результатами, переобрання чинного очільника держави на другий строк підтримали 74,43 відсотка литовців, які взяли участь у голосуванні. Чинна прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте отримала 24,06 відсотка голосів.

"(Виборці. - Ред.) вручили мені великий мандат довіри, і я добре усвідомлюю, що я мушу дорожити цим, - заявив Неуседа журналістам, цитує AFP. - Тепер, коли я маю п'ять років досвіду, я вірю, що точно зможу правильно використати цю цінність, перш за все для досягнення цілей добробуту для всього народу Литви". 

Інгріда Шимоніте, своєю чергою, привітала опонента з перемогою.

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Зеленський привітав Науседу з перемогою

Одним із перших лідерів, хто привітав Науседу з перемогою, став президент України Володимир Зеленський.

"Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі", - зазначив Зеленський у дописі у соцмережі X у неділю.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Литві відбувся 12 травня. Після підрахунку всіх голосів до другого раунду голосування вийшли Гітанас Науседа і Інгріда Шимоніте. Згідно з даними Центрвиборчкому Литви, Науседа набрав 44 відсотки голосів, а Шимоніте - 20 відсотків. Явка на виборах становила 59,4 відсотка.

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