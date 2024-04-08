Бундесвер відправив перший контингент військових у Литву

Перший загін Бундесверу з 20 солдатів вирушив до Литви для підготовки до розгортання німецької бригади. Згідно з графіком, вона має бути введена в дію до 2027 року, а її чисельність становитиме близько 5000 солдатів.

Передовий підрозділ Бундесверу з 20 солдатів у понеділок, 8 квітня, вирушив до Литви для підготовки до розгортання німецької бригади. Як передає видання Zeit, федеральний міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) під час прощання з військовими зазначив, що "це важливий день для Бундесверу".

"Це перший раз, коли ми розмістили такий підрозділ на постійній основі за межами Німеччини. Я знаю, що попереду ще багато робот. Інфраструктура має бути належною, там мають бути казарми, житло, квартири", - сказав Пісторіус.

Міністр додав, що "з литовського боку ще багато чого треба зробити".

За інформацією міністерства оборони ФРН, попереднє командування бригади вирушає до Литви разом з армійським інспектором, генерал-лейтенантом Альфонсом Майсом (Alfons Mais). У Вільнюсі перших членів литовської бригади привітає нещодавно призначений міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

"Бригада матиме дуже високий пріоритет. Вона має бути оснащена на 100 відсотків. Вона буде оснащена найкращим, що у нас є", - сказав Майс в ефірі ранкової програми ARD перед відльотом до Литви.

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Німецька бригада у Литві

У відповідь на російську агресію проти України уряд Німеччини пообіцяв розгорнути в Литві боєздатний і самостійно діючий бойовий підрозділ.

18 грудня минулого року Борис Пісторіус і вже колишній міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас підписали "дорожню карту" розміщення в Литві німецької бригади на постійній основі.

Згідно з графіком, бригада Panzerbrigade 45 має бути остаточно введена в дію до 2027 року, вона складатиметься з п'яти батальйонів, включно з танковим і артилерійським. Для цього планується залучити близько 4800 солдатів і близько 200 цивільних військовослужбовців Бундесверу, які зможуть привезти з собою сім'ї.

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Перші 20 солдатів готуватимуть до розгортання наступних солдатів. До кінця 2024 року попереднє командування має зрости до команди розгортання, яка складатиметься з близько 150 чоловіків і жінок. Після офіційного введення бригади в експлуатацію в 2025 році того ж року розпочнеться розгортання інших підрозділів за умови наявності необхідної інфраструктури в Литві.

Литва межує з союзницею Росії Білоруссю та анклавом Росії в Балтійському морі Калінінградом. Між двома країнами на захід від Литви до Польщі пролягає вузький сухопутний коридор - так званий Сувальський перешийок, за який можуть спалахнути бої в разі нападу.

Постійна дислокація бригади в Литві є прецедентом в історії Бундесверу. Ніколи раніше він не розміщував стільки солдатів за кордоном на постійній основі.