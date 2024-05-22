Перегляд морських кордонів: країни Балтії хочуть пояснень РФ

З Росії надходять суперечливі повідомлення щодо планів перегляду морських кордонів у Балтійському морі. На цьому тлі Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія вимагають пояснень від Москви.

На тлі публікацій низки російських ЗМІ щодо ініціативи міністерства оборони РФ "оновити" координати державного кордону в Балтійському морі, сусідні країни очікують офіційних роз'яснень від російської влади.

Зокрема, міністерство закордонних справ Литви повідомило в середу, 22 травня, що викликало представника Росії "для детальних пояснень". Там додали, що такі дії РФ можна розцінювати як цілеспрямовану провокацію, "спрямовану на залякування сусідніх країн та їхніх суспільств". "Це ще один доказ того, що агресивна та ревізіоністська політика Росії загрожує безпеці сусідніх країн і всієї Європи", - наголосили в МЗС. Міністр Габріелюс Ландсбергіс назвав це "очевидною ескалацією проти НАТО і ЄС, на яку необхідно твердо відповісти".

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зауважила, що її країна "уточнює деталі" та нагадала, що конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права містить положення про визначення морських зон прибережної держави. "Варто пам'ятати, що спричинення плутанини - це також гібридний вплив", - написала вона у соцільній мережі X.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна теж припустив, що Росія намагається "створити плутанину". "Ми зберігаємо холодну голову", - зазначив він і додав, що підтримує тісні контакти з Фінляндією та Литвою щодо ймовірних планів РФ.

Про контакти з Фінляндією та Литвою з цього питання повідомила і міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

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Плани РФ щодо перегляду морських кордонів

Напередодні одразу декілька російських медіа повідомили, що міноборони РФ розробило проєкт постанови уряду, яким пропонується "оновити" координати державного кордону Росії в територіальних водах біля материкового узбережжя та островів у Балтійському морі. Це пояснили тим, що координати, за якими зараз розташований кордон, були затверджені в 1985 році "за морськими навігаційними картами дрібного масштабу", і перелік цих координат не відповідає "сучасній географічній обстановці".

Координати хочуть "оновити" у східній частині Фінської затоки, а також у районі Балтійська та Зеленоґрадська у Калінінградські області - омитому Балтійським морем ексклаві РФ, відокремленому від неї Литвою та Польщею. "Такий захід змінить проходження державного кордону в акваторії Балтійського моря і дозволить використовувати його як внутрішні морські води", - написав російський "Коммерсант".

Після розголосу низка державних пропагандистських агенцій РФ написали з посиланням на "військово-дипломатичне джерело", що Росія не збирається переглядати в Балтії ширину територіальних вод, економічної зони, шельфу та лінію держкордону.

Однак згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "пропозиція міноборони" щодо "коригування" морських кордонів пов'язана з забезпеченням безпеки Росії. "Ви бачите, наскільки посилюється напруженість, рівень конфронтації, особливо в балтійському регіоні - це вимагає від наших відповідних відомств відповідних кроків для забезпечення нашої безпеки", - сказав він на щоденному брифінгу.

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