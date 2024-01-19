Країни Балтії створять "лінію оборони" на кордоні з Росією

Естонія, Латвія та Литва домовились побудувати на кордонах з РФ і Білоруссю різні оборонні споруди для стримування і захисту від військових загроз.

На тлі війни Росії проти України балтійські країни домовились в п'ятницю, 19 січня, створити єдину "лінію оборони" вздовж кордонів з РФ і Білоруссю.

Як повідомили в міністерстві оборони Естонії, угода передбачає, що найближчими роками вона збудує на кордоні з Росією різні оборонні споруди задля "стримування і, за необхідності, захисту від військової загрози". Теж саме зроблять Латвія та Литва на своїх кордонах з РФ і з Білоруссю.

Мета проєкту - захистити східний фланг НАТО

"Війна Росії проти України показала, що крім техніки, боєприпасів і живої сили, для захисту Естонії необхідні оборонні споруди на кордоні", - заявив міністр оборони Ханно Певкур. За його словами, метою оборонних споруд стане запобігання військовому конфлікту в регіоні.

Його латвійський колега Андріс Спрудс зазначив у соціальній мережі X, що балтійська лінія оборони покликана "захистити східний фланг НАТО і позбавити свободи пересування наших супротивників".

Читайте також: Пісторіус: Путін може напасти на країну НАТО через 5-8 років

Естонія побоюється загрози з боку Росії

За даними естонського видання Postimees, країна збирається збудувати близько 600 бетонних бункерів на східному кордоні на випадок можливої загрози з боку Росії.

"Росія є і буде найбільшою загрозою безпеці Естонії. Війна в Україні знизила наступальну міць Росії, але, за різними оцінками, вона готова відновити її протягом двох-трьох років. Ми повинні бути готовими і повинні зробити ціну нападу на Естонію для Росії якомога вищою", - цитує видання радника естонського міноборони Кайдо Тійтуса.

Як пише суспільний мовник ERR, встановлення бункерів на місцевості розпочнеться на початку 2025 року. Спершу владі необхідно буде узгодити будівництво з власниками землі, оскільки значна частина майбутньої оборонної лінії припадає на приватні ділянки.

Читайте також: Військовий комітет НАТО: Ми готові до нападу Росії