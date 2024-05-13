У Литві відбудеться другий тур президентських виборів

У Литві оголосили результати першого туру президентських виборів. Як повідомила зранку понеділка, 13 травня, Центральна виборча комісія Литви після підрахунку всіх голосів, до другого раунду голосування вийшли чинний глава держави Гітанас Науседа і прем'єр-міністрка Інгріда Шимоніте. Згідно з даними Центрвиборчкому, Науседа набирає 44 відсотки голосів, а Шимоніте - 20 відсотків. Явка на виборах становила 59,4 відсотка.

"Так, я хотів перемогти в першому турі. Але, судячи з усього, буде другий тур. Я готовий твердо боротися за перемогу в другому турі й гадаю, що вдасться це зробити", - наводить слова Науседи видання Delfi.

Шимоніте, зі свого боку, прокоментувала свій вихід до другого туру так: "Моєю головною метою на цьому етапі було вийти до другого туру. І я вважаю, що її досягнуто".

Загалом у виборах президента Литви взяли участь вісім кандидатів. Серед них - адвокат Ігнас Вегеле, ексдепутат литовського сейму Ремігіюс Жемайтайтіс, якого раніше позбавили мандата через антисемітські висловлювання, та інші.

Власне, проведення другого туру не стало несподіванкою, адже на це вказували результати передвиборчих опитувань, зазначає інформагенція dpa. Голосування заплановано на 26 травня. На останніх президентських виборах у 2019 році також відбувся другий тур між двома провідними кандидатами, в якому Науседа здобув перемогу над Шимоніте.

Референдум щодо подвійного громадянства у Литві провалився

Одночасно з виборами президента в Литві провели референдум про легалізацію подвійного громадянства. Для цього потрібно змінити конституцію. Щоб нову норму було затверджено, її мали би підтримати щонайменше 50 відсотків від усіх громадян країни, котрі мають право голосу.

Однак нова спроба змінити конституцію у Литві не увінчалася успіхом, повідомляє видання LRT з посиланням на дані виборчої комісії. Після підрахунку абсолютної більшості поданих голосів у референдумі взяли участь понад 1,39 мільйона осіб або 59 відсотків виборців. 73,9 відсотка (1,11 млн осіб) схвалили запропоновані зміни, але цього виявилося недостатньо, бо потрібно було зібрати щонайменше 1,19 мільйона голосів. Загалом у списках виборців цього року було 2, 38 мільйона громадян.