Ненависник Ізраїлю рветься до успіху на виборах у Литві

Ремігіюс Жемайтайтіс та його "Зоря Німану" не соромляться відверто антисемітської риторики. Вперше в історії виборів у Литві така партія може стати однією з головних сил у парламенті.

На виборах до Сейму Литви назріває сенсація. Друге місце у голосуванні за партійними списками, яке відбудеться у неділю, 13 жовтня, може здобути зареєстрована лише дев'ять місяців тому партія "Зоря Німану" з 12 відсотками голосів. На першому місці - опозиційна соціал-демократична партія на чолі з Вілією Блінкявічюте - 18 відсотків. Локомотив нині правлячої консервативно-ліберальної коаліції - партія "Союз Вітчизни - Християнські демократи" на чолі з міністром закордонних справ Габріелюсом Ландсбергісом - на третій позиції. У неї поки що близько 10 відсотків голосів.

Литовський політик з антисемітським стажем

За конституцією, у Сеймі Литви 141 місце. Вибори відбуваються у два тури. У першому виборці голосують за партійні списки (70 місць), а через два тижні - за кандидатів у одномандатних округах (71 місце). Соціологічні опитування поки що дають уявлення радше про результати першого туру, ніж про підсумки всієї виборчої кампанії. Проте вже зараз можна сказати, що "Зоря Німану" пройде до парламенту з помітною кількістю депутатів.

Творець та лідер "Зорі" - колишній член Сейму, 42-річний Ремігіюс Жемайтайтіс. Він - політик зі стажем. У нинішньому складі Сейму був депутатом від невеликої правоцентристської партії "Свобода і справедливість".

2023 року Жемайтайтіс відмовився від депутатського мандату через скандал. Відомий незвичним для Литви загостреним інтересом до палестино-ізраїльського конфлікту, Жемайтайтіс у Facebook засудив знесення ізраїльською владою палестинської школи та вибухнув інвективами на адресу євреїв. Він звинуватив єврейську громаду у співпраці з комуністами у роки радянської окупації Литви. Політик закінчив пост антисемітським віршиком.

Обурення колег-депутатів і представників єврейських організацій країни призвело до суду, який вирішив, що Жемайтайтіса можна позбавити депутатського мандату за порушення депутатської етики. Не чекаючи цього, політик сам склав повноваження, а в січні 2024 року зареєстрував "Зорю Німану". У травні Жемайтайтіс взяв участь у президентських виборах. Жодних шансів на перемогу і навіть вихід у другий тур у нього не було, проте політик використав президентську кампанію для ефективної реклами "Зорі Німану" та себе як її лідера. Результат: у липні за "Зорю" були готові віддати голоси трохи більше ніж шість відсотків виборців, а сьогодні - майже удвічі більше. При цьому Жемайтайтіс за кожної нагоди нападає на Ізраїль і особисто на Біньяміна Нетаньяху. Це дуже рідкісна позиція у Литві, де більшість політиків підтримує Ізраїль.

Засідання Сейму Литви, архівне фото Фото: PETRAS MALUKAS/AFP/Getty Images

Жемайтайтіс та "Зоря" націлені на голоси литовської провінції

"Жемайтайтіс вперше в нашій новітній історії настільки безсоромно і відкрито звертається до глибин литовської підсвідомості, особливо у провінції, де, як і раніше, залишилися застарілі антисемітські, ксенофобські стереотипи", - вважає литовський журналіст Вітаутас Бруверіс, який регулярно веде політичні програми на телебаченні та YouTube, включно з дебатами кандидатів у президенти та члени парламенту. "Він постійно надсилає виборцям простий сигнал: для литовців усі ці мігранти з Азії та Африки, сексуальні меншини і, звичайно, євреї - чужі. Їм у нашій країні не місце".

Більшість експертів у Литві згодна: Жемайтайтіс та "Зоря" націлені на голоси литовської провінції та людей без вищої освіти, які часто налаштовані проти надто "багатих" і ліберальних, на їхню думку, великих міст, насамперед Вільнюса та Каунаса.

"На цих парламентських виборах економічні теми вперше за довгий час відіграють не таку велику роль, - вважає Владас Гайдіс, голова центру соціологічних досліджень Vilmorus. - Права ЛГБТ, міграція, інші "ціннісні" теми цього разу вийшли на передній план. І Жемайтайтіс цим уміло користується".

Жителів Литви хвилюють і економічні проблеми

Професор університету ISM у Вільнюсі та політолог Вінцентас Воболявічюс не зовсім погоджується з такою оцінкою. "Литовське суспільство упродовж останніх десятиліть - правоконсервативне у всьому, що стосується моральних цінностей, але радше лівоцентристське у своїх економічних поглядах. Люди підуть на виборчі дільниці не лише тому, що вони, скажімо, за або проти пропозиції створити інститут громадянського партнерства для одностатевих пар. Їх безперечно хвилює зростання цін, що випереджає зарплати, і великий тягар соціальних податків".

За словами Воболявічюса, прагнення залучити інвестиції до Литви за 20 років, що минули від часу вступу Литви до Європейського Союзу, призвело до ситуації, за якої саме працівники несуть значну частку податкового навантаження з виплат медичного, соціального та пенсійного страхування. Нинішня правляча коаліція християнських демократів та двох партій, Ліберального союзу та Партії свободи, в очах виборців несе відповідальність за економічні проблеми, хоча частина з них має об'єктивний характер. Литовська економіка значною мірою залежала від транзиту товарів з ЄС до Росії, Білорусі та інших країн пострадянського простору. Придушення демократичного руху в Білорусі у 2020 році та повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022-му досить сильно вдарили по ній.

"Зоря Німану" збирається використати розчаруванням частини електорату у традиційних партіях. Її програма еклектична: у чомусь ліва (податкові пільги для багатодітних сімей, створення потужного державного банку, контроль над цінами на електроенергію та газ), а у чомусь права - відмова від "зелених" програм ЄС у сільському господарстві, пільги для малого та середнього бізнесу.

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Увагою до соціальних запитів громадян сповнена і програма лідерів перегонів, соціал-демократів, що містить цілий спектр заходів з підтримки населення. При цьому, нагадує соціолог Гайдіс, на відміну від своїх західноєвропейських колег, литовські соціал-демократи є соціально консервативними. У цьому виборчому циклі це плюс для партії.

Кремлівська пропаганда для литовської аудиторії?

Що стосується зовнішньої політики, то як партії правлячої коаліції, так і опозиційні говорять про підтримку України, необхідність нових санкцій проти Росії та солідарність зі США та іншими союзниками по НАТО.

"Партія Ремігіюса Жемайтайтіса і тут стала винятком. Зовнішньополітична теза у програмі "Зорі Німану" всього одна: зовнішня політика має "перш за все" слугувати безпеці країни та інтересам громадян. На перший погляд, це банальність. Насправді - теж сигнал. Кандидати "Зорі" прямо не відмовляють Україні у підтримці, але, наприклад, регулярно критикують американців та західноєвропейців за те, що ті продовжують торгувати з Росією. Меседж простий: "Чому їм можна, а Литві не можна?"

"Сьогодні Литва намагається бути в авангарді антипутінської, антиавторитарної міжнародної коаліції, - пояснює професор Вінцентас Воболявічюс. - Плюс нинішній уряд активно підтримує Тайвань. Це фактично призвело до заморожування відносин із Китаєм. А литовська "глибинка" часто вважає, що жертвувати економікою заради політичних амбіцій неправильно. Мовляв, ми - маленька країна, нам потрібно бути скромнішими і думати насамперед про свої інтереси. До таких людей і звертається "Зоря Німану".

На думку журналіста Вітаутаса Бруверіса, "розмови про "маленьку країну" в поєднанні зі ксенофобією - типова кремлівська пропаганда, тільки сором'язливо упакована для специфічної литовської аудиторії. І це потенційно небезпечно".

Соціолог Владас Гайдіс вважає небезпеку перебільшеною: "Наші опитування багато років показують незмінну прихильність переважної більшості литовців до демократії, ринкової економіки, членства в ЄС і НАТО. Це нікому не вдалося змінити. І "Зорі Німану" не вдасться".