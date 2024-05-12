У Литві проходять президентські вибори

Передвиборна кампанія відбувалась на тлі війни Росії проти Україні та її наслідків для національної безпеки Литви. Явним фаворитом, за соцопитуваннями, є чинний президент Гітанас Науседа.

У Литві в неділю, 12 травня, відбуваються президентські вибори. Близько 2,5 мільйона виборців вирішують, хто обійматиме найвищу державну посаду найближчі п'ять років.

Згідно з соціологічними опитуваннями, явним фаворитом є чинний президент - 59-річний професійний економіст Гітанас Науседа. З ним змагаються сім інших кандидатів.

Виборчі дільниці закриються о 20:00 за Києвом. Перші результати очікують в ніч на 13 травня. Якщо жоден із кандидатів не здобуде більше 50 відсотків голосів, то 26 травня відбудеться другий тур, у якому зійдуться два найуспішніші претенденти.

Паралельно в країні проходить референдум про запровадження подвійного громадянства.

Читайте також: Західні війська в Україні: Литва похвалила ідею Макрона

Вибори на тлі війни в Україні

У Литві президент має переважно церемоніальні повноваження, але, на відміну, наприклад, від президента Німеччини, володіє широкими компетенціями в сфері зовнішньої та оборонної політики.

У центрі передвиборної кампанії кандидатів була війна Росії проти України та її наслідки для національної безпеки Литви.

Литва є членом Європейського Союзу і НАТО та межує з російським ексклавом Калінінградською областю і Білоруссю. У найближчі роки країна стане важливою базою для можливих військових операцій НАТО. На тлі змін безпекової ситуації в Європі та агресивних дій Росії Німеччина пообіцяла дислокувати на території Литви бригаду Бундесверу чисельністю до п'яти тисяч військовослужбовців.

Читайте також: Литва підтримала ідею Дуди розмістити ядерну зброю НАТО в Польщі