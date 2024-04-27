Литва підтримала ідею Польщі розмістити ядерну зброю НАТО

Литва підтримала ідею Польщі розмістити ядерну зброю НАТО27 квітня 2024 р.
У зв'язку з дедалі більшою загрозою з боку Росії президент Литви Гітанас Науседа підтримав прагнення свого польського колеги Анджея Дуди розмістити ядерну зброю НАТО в Польщі.
"Ідея розміщення ядерної зброї - це не підбурювання до війни чи загроза Росії. Це елемент системи стримування, який має виступати як справді значущий стримуючий фактор", - цитує агентство AFP слова Науседи на спільній з Дудою пресконференції 26 квітня на полях військових навчань.
Президенти спостерігали за маневрами двох країн у Сувальському коридорі - ділянці польсько-литовського кордону завширшки всього 70 кілометрів між Калінінградською областю РФ і Білоруссю, потенційне захоплення якого Росією відріже країни Балтії від наземних сил НАТО. В ході навчань "Хоробрий грифон" сценарії оборони відпрацьовують 1500 військових.
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Литва підтримує заклик Польщі до збільшення військових витрат НАТО
Науседа також підтримав Дуду в закликах до країн-членів НАТО збільшити їхні військові витрати. "Ми повинні працювати разом, щоб переконати наших партнерів з НАТО збільшити витрати на оборону", - сказав президент Литви.
Науседа згодний з Дудою, що нинішній показник у два відсотки від валового внутрішнього продукту (ВВП) - недостатній у ці "динамічні та складні часи". Президент Польщі раніше запропонував зобов'язати членів НАТО щорічно витрачати на оборону щонайменше три відсотки ВВП.
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