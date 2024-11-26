У Вільнюсі виявлені "чорні скриньки" літака DHL

За словами президента Литви Гітанаса Науседи, не можна виключати версію про диверсію під час розслідування авіакатастрофи у Вільнюсі, але й загострювати увагу на цьому не варто.

На місці падіння у Вільнюсі вантажного літака DHL знайдені бортові самописці. "Самописці літака Boeing 737-476 були виявлені об 11.30, їх витягли з уламків літака", - повідомили у вівторок, 26 листопада, представники міністерства юстиції Литви. За даними відомства, фахівці уже зайнялися організацією зчитування інформації з "чорних скриньок".

Раніше президент Литви Гітанас Науседа закликав утриматися від зайвих припущень щодо причин аварії вантажного літака німецького логістичного концерну DHL. "Ще раз повторюю: звісно, існує ймовірність диверсії, ми не можемо її виключати. ​​Тому це буде розслідувано з усією серйозністю", - наголосив Науседа в ефірі литовського радіо 26 листопада.

За словами глави литовської держави, який відвідав місце аварії, наразі недостатньо інформації, щоб назвати причину падіння літака.

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Аварія літака DHL

Вранці 25 листопада вантажний літак DHL, який виконував рейс із Лейпцига, розбився поряд із житловим будинком у Вільнюсі. Внаслідок цього загинула одна людина, троє травмовані.

Литовська влада розпочала розслідування, у ньому також беруть участь експерти з Німеччини. Представник поліції Литви Арунас Паулаускас висловив припущення, що аварія літака "дуже ймовірно стала наслідком технічної несправності або людської помилки". На уточнююче запитання журналістів, чи це міг бути теракт, генкомісар поліції сказав, що "такий сценарій виключати не можна".

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