 У Кремлі виключили можливість війни з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2021

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Новини

У Кремлі виключили можливість війни з Україною

У Москві "ніхто не сприймає можливість" війни з Україною, запевнив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Представник Кремля вкотре наголосив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков виключив можливість війни з Україною, попри жорсткі заяви, які останнім часом робить Москва. Про це Пєсков заявив у неділю, 11 квітня, в інтерв'ю тележурналісту Павлу Зарубіну для програми "Москва. Кремль. Путін" російського телеканалу "Россия 1".

"Звісно, ніхто не збирається рухатися до війни й узагалі ніхто не сприймає можливість такої війни", - сказав Пєсков, якого цитує інформагенція "Інтерфакс". Водночас речник Путіна підкреслив, що "також ніхто не сприймає можливості громадянської війни в Україні".

За словами Пєскова, у Москві не виключають, що Київ спробує розв'язувати свої внутрішні проблеми "силовими методами", а це "небезпечно" для Росії. Тож Росія вживає відповідних превентивних заходів, пояснив речник Путіна.

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Раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак наголошував, що повідомлення, які поширює Росія про підготовку України до наступу на Донбас, не відповідають дійсності. Так само віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков запевняв, що Україна не реагуватиме на провокації Росії на Донбасі, щоб не допустити війни з Росією.

"Росія ніколи не була учасницею конфлікту"

Представник Кремля вкотре наголосив, що "Росія ніколи не була учасницею" конфлікту на Донбасі. "Але Росія завжди говорила, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни", - сказав представник Кремля.

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За його словами, саме Київ намагається подати Москву учасницею збройного протистояння на Донбасі. "Справді, українська сторона із вартою заздрості завзятістю намагається представити Росію як сторону конфлікту. Це не так. Росія не є стороною конфлікту", - запевнив Пєсков.

"Заяви США суперечать реальному стану справ"

Крім того, Пєсков запевнив, що заяви США про скупчення великої кількості російських сил на кордоні з Україною суперечать реальному станові справ. На переконання Пєскова, у таких заявах Вашингтона йдеться про "зовсім суб'єктивні оцінки".

Як повідомлялося, 31 березня Пєсков сам визнав, що Росія перекидає війська в межах власної території задля гарантування власної безпеки.

Нагадаємо, раніше у Вашингтоні повідомили, що Росія зосередила найбільше військ на кордоні з Україною з 2014 року.

НАТО, ЄС, США, Великобританія, Німеччина та Франція також висловили на різних рівнях своє занепокоєння через ескалацію ситуації на українському кордоні й запевнили Україну у своїй підтримці. Крім того, Росію закликали вжити заходів задля деескалації ситуації.

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