На Донбасі 11 червня внаслідок обстрілів загинув український військовий

Військовий Збройних сил України (ЗСУ) загинув у п'ятницю, 11 червня, внаслідок обстрілів на лінії зіткнення на Донбасі, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил (ООС) у соцмережі Facebook.

Протягом п'ятниці було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань проросійських сепаратистів. Зокрема, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, бойовики двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів по позиціях ЗСУ. "Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям", - повідомили у пресслужбі Об'єднаних сил.

Тим часом поблизу Водяного, що в Ясинуватському районі, українські позиції були обстріляні з мінометів 82-го калібру, у напрямку Опитного - з ручних протитанкових гранатометів, біля населеного пункту Південне - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Про всі порушення з боку бойовиків українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

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Напад на пост "ЛНР"

Тим часом у самопроголошеному утворенні "ЛНР" у п'ятницю повідомили про загибель у цей день п'ятьох членів "народної міліції". Сталося це, за повідомленням з Луганська, в результаті нападу "українських диверсантів" на спостережний пост "ЛНР" в районі населеного пункту Голубівське. Так зване МЗС "ЛНР" закликало країни-гаранти мінського процесу відреагувати на цей напад.

Згодом на сторінці Facebook оперативно-тактичного угруповання "Північ" поінформували, що, за даними розвідки, на стостережному пункті після тривалого вживання алкоголю та суперечки виникла бійка, під час якої один з бойовиків завдав вогнепальних поранень своїм співслужбовцям та після цього вчинив самогубство.

31 травня в Організації з безпеки і співробітництва в Європі повідомили, що в останні місяці спостерігалося посилення напруженості та збільшення порушень режиму припинення вогню на Сході України.