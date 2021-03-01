Зеленський підписав закон про референдум

Як повідомляє пресслужба Зеленського, президент ініціював закон, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, вирішувати державні питання. Ухвалення цього документа було одним із пунктів президентської програми Зеленського. У повідомленні пресслужби стверджується, що активну участь у розробці проєкту цього закону брали представники громадських організацій, академічної спільноти, було враховано оцінки Венеціанської комісії та європейську практику референдумів.
Які питання не можуть виноситися на референдум
Згідно із документом, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, питання щодо скасовування чи обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці.
Не можуть виноситися на референдум і питання податків, бюджету, амністії, а також ті, що перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури чи суду. Крім того, на всеукраїнський референдум може виноситися одне питання. Референдум не може проводитися одночасно з виборами.
Скасувати рішення - лише через новий референдум
Закон передбачає, що рішення, ухвалене на всеукраїнському референдумі, може бути змінене лише шляхом всеукраїнського референдуму не раніше ніж через три роки з дня його ухвалення. Новий референдум з питань, що раніше не були підтримані на всеукраїнському референдумі, може бути проведено не раніше як за один рік з дня оголошення результатів відповідного всеукраїнського референдуму.
Референдум не підмінятиме роботу Верховної Ради щодо ухвалення законів, але громадяни отримають інструмент прямого впливу на ухвалення рішень у державі.
Залежно від питання, всеукраїнський референдум може призначати президент України, Верховна Рада або глава держави може проголошувати за народною ініціативою. "Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу", - запевнив Зеленський.
26 січня Верховна Рада підтримала законопроект №3612 "Про всеукраїнський референдум" у другому читанні та в цілому. За документ проголосували 255 народних депутатів. Голова ВР Дмитро Разумков підписав його 17 лютого і передав на підпис президенту України Володимиру Зеленському.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
За новим виборчим законодавством
В Україні 25 жовтня проходить голосування на місцевих виборах за новим виборчим законодавством. Українці обирають депутатів місцевих рад - сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах (де вони є), а також голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. Голосування іде на всій території України, крім непідконтрольних Києву територій Донбасу та анексованого Криму.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
Багато бюлетенів
У всій Україні будуть обрані лише 119 районних рад, адже новий адміністративно-територіальний поділ зменшив кількість районів в Україні приблизно у чотири рази. Також мають бути обрані депутати 22 обласних рад (усіх, за винятком Донецької та Луганської), 381 міської ради, понад тисяча селищних рад, а крім того - мери переважної більшості українських міст, голови сіл та селищ.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
Голосування проходить спокійно
День голосування на місцевих виборах в Україні загалом відбувається спокійно, без будь-яких серйозних інцидентів, які можуть вплинути на виборчий процес, повідомили у Нацполіції України. Попри це, у поліції повідомили також про зарестровані понад дві тисячі порушень, пов'язані з виборчим процесом.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
В умовах пандемії COVID-19
Незважаючи на збільшення кількості інфікованих коронавірусом та рекордні показники добового приросту заражень від початку пандемії, місцеві вибори в Україні відбуваються, але за умови карантинних застережень. У комісії мають бути наявними антисептики для рук і нанесена розмітка, що допомагає дотримуватися дистанції не менше одного метра. Потоки виборців на вхід та на вихід розділяються.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
Дехто гшолосує вдома
Не усі виборці у неділю особисто прийдуть на дільниці, щоб віддати свій голос. Зокрема, Уу Києві на місцевих виборах вдома голосують понад 7,7 тисячі осіб. При цьому офіційно з них лише шестеро інфіковані коронавірусом.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
З температурою - в окрему кабіну
На вході до дільниці виборцям вимірюють температуру та розпитують про симптоми застуди. З температурою людей спрямовують в окрему кабінку для голосування. Утім, не всі дільниці в Україні забезпечені термометрами та окремими кабінками для голосування.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
"5 питань від президента"
13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив, що "25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали". Оплачує проведення цього опитування у день місцевих виборів партія "Слуга народу".
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
І про канабіс і Будапештський меморандум
Українців запитують про їхнє ставлення до посилення відповідальності за масштабну корупцію, до створення спеціальної економічної зони на Донбасі, до скорочення кількості парламентарів у Раді, до легалізації канабісу в медичних цілях, а також про Будапештський меморандум.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
"Все законно"
Опитування не є референдумом, тому не матиме юридичних наслідків. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що опитування поза дільницями після голосування не порушує закону, оскільки "не ідентифікує особу і не розкриває персональних даних". Крім того, участь в опитуванні не є обов'язковою. Видатки на проведення опитування покриває своїм коштом політпартія "Слуга народу".