Зеленський підписав закон про референдум

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Як повідомили у четвер, 8 квітня, у пресслужбі Верховної Ради України, у цей день відповідний законопроєкт було повернуто до парламенту з підписом президента.

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Як повідомляє пресслужба Зеленського, президент ініціював закон, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, вирішувати державні питання. Ухвалення цього документа було одним із пунктів президентської програми Зеленського. У повідомленні пресслужби стверджується, що активну участь у розробці проєкту цього закону брали представники громадських організацій, академічної спільноти, було враховано оцінки Венеціанської комісії та європейську практику референдумів.

Які питання не можуть виноситися на референдум

Згідно із документом, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, питання щодо скасовування чи обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці.

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Не можуть виноситися на референдум і питання податків, бюджету, амністії, а також ті, що перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури чи суду. Крім того, на всеукраїнський референдум може виноситися одне питання. Референдум не може проводитися одночасно з виборами.

Скасувати рішення - лише через новий референдум

Закон передбачає, що рішення, ухвалене на всеукраїнському референдумі, може бути змінене лише шляхом всеукраїнського референдуму не раніше ніж через три роки з дня його ухвалення. Новий референдум з питань, що раніше не були підтримані на всеукраїнському референдумі, може бути проведено не раніше як за один рік з дня оголошення результатів відповідного всеукраїнського референдуму.

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Референдум не підмінятиме роботу Верховної Ради щодо ухвалення законів, але громадяни отримають інструмент прямого впливу на ухвалення рішень у державі.

Залежно від питання, всеукраїнський референдум може призначати президент України, Верховна Рада або глава держави може проголошувати за народною ініціативою. "Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу", - запевнив Зеленський.

26 січня Верховна Рада підтримала законопроект №3612 "Про всеукраїнський референдум" у другому читанні та в цілому. За документ проголосували 255 народних депутатів. Голова ВР Дмитро Разумков підписав його 17 лютого і передав на підпис президенту України Володимиру Зеленському.