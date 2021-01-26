 В Україні ухвалили новий закон про референдум | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2021

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Новини

В Україні ухвалили новий закон про референдум

Згідно з новим законом в Україні запроваджується можливість електронного голосування на референдумі. Ці норми однак набудуть чинності у разі ухвалення окремого закону про застосування інноваційних технологій.

Верхован Рада підтримала новий закон про референдум

Верхован Рада підтримала новий закон про референдум

Верховна Рада у вівторок, 26 січня, підтримала законопроєкт № 3612 "Про народорвладдя через всеукраїнський референдум" у другому читанні та в цілому. Загалом, за новий закон про референдум проголосували 255 народних депутатів.

Закон визначає правові засади здійснення народного волевиявлення через всеукраїнський референдум, його організацію та порядок проведення.

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Згідно із законом, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України, питання загальнодержавного значення, про зміну території України та про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Законом встановлено, що на всеукраїнський референдум може виноситися одне питання. При цьому всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.

Як зазначається на сайті Верховної Ради, в законі враховано рекомендації, висловлені у терміновому спільному висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеційської комісії) та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини.

Електронне голосування

Ключовою новацією ухваленого закону, що вирізняла його серед інших законопроєктів, які реєструвалися у ВР, є визначення можливості запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань.

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Для забезпечення організації та проведення всеукраїнського референдуму закон передбачає створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи щодо забезпечення електронного голосування.

При цьому норми про введення процедур електронного голосування мають набути чинності з дня початку дії окремого закону про застосування інноваційних технологій, електронного (машинного) голосування.

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