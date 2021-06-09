Глава МЗС Німеччини Маас прагне прискорити мінський процес

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив про переговори з підготовки зустрічі глав МЗС у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина та Франція. - Ред.). На спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Берліні в середу, 9 червня, Маас повідомив, що обговорював це питання з главою МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном та очільником зовнішньополітичного відомства Росії Сергієм Лавровим.

"Такі зустрічі мають сенс тільки тоді, якщо вони дають якийсь результат. Оскільки не було прогресу останнім часом, ми шукаємо можливості "нормандський формат" і взагалі мінський процес прискорити, дати нові імпульси імплементації мінського процесу, і я працюю зі свого боку над цим", - сказав Маас, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Дмитро Кулеба натомість наголосив, що завдяки зусиллям міністрів закордонних справ Німеччини та Франції є шанс, що така зустріч відбудеться. "Я щиро сподіваюся, що вона буде проведена, і ми всі готові до дуже предметної розмови. Головне - щоб пан Лавров приїхав на неї домовлятися, а не виступати з класичною російською позицією, що в усьому винні всі, крім самої Росії", - додав він.

Німеччина не постачатиме Україні зброю

Гайко Маас також підтвердив позицію Берліна, згідно з якою той не готовий постачати зброю Києву. Міністр пояснив це тим, що Німеччина є посередником у мирному врегулюванні на Донбасі в рамках "нормандського формату", і тому не може постачати зброю одній зі сторін конфлікту. Водночас німецький міністр запевнив, що Німеччина буде і надалі найбільшим партнером і донором України, а в разі необхідності додаткової підтримки може її розширити.

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Дмитро Кулеба зауважив, що вважає рішення не постачати Україні озброєння політичним. "Україна - держава, на яку напали, яка захищається. Вона не використовує зброю, щоб захоплювати чужі території, вбивати громадян іншої держави на війні. Тому ми розуміємо, що рішення, прийняте урядом Німеччини, політичне. Німеччина - суверенна держава і має право приймати ті рішення, які вважає ефективними", - сказав глава МЗС України. Кулеба також зазначив,що в міжнародному чи німецькому праві немає норми, яка б забороняла постачання зброї Україні, повідомляє інформагенція dpa.

Збереження транзиту газу Україною

Гайко Маас також заявив, що транзит газу Україною має бути збережений і після добудови газопроводу "Північний потік-2". "Для Німеччини - і канцлерка (Анґела) Меркель (Angela Merkel) давно сказала про це президенту (Росії Володимиру. - Ред.) Путіну - завершення будівництва "Північного потоку-2" пов'язане з необхідністю подальшого газового транзиту через Україну", - наголосив Маас.

Натомість Кулеба заважив, що Україна не сумнівається в бажанні Німеччини зберегти транзит газу через Україну в разі завершення будівництва "Північного потоку-2", але має сумніви в здатності й бажанні Росії дотримуватися домовленостей. "Ми розуміємо, що Німеччина готова дати гарантії, і ми віримо в ці гарантії, але стороною цих гарантій буде Росія, і тут у нас є сумніви, і тому нам треба дуже багато і предметно, детально вести переговори", - наголосив Кулеба.

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Нагадаємо, 7 червня Гайко Маас та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан провели телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. У центрі розмови перебував конфлікт на Сході України. Міністри обговорили реалізацію мінських домовленостей та рішень Паризького саміту "нормандської четвірки", що відбувся у грудні 2019 року. У цьому контексті Росія теж повинна зробити внесок у вирішення конфлікту, наголосили Маас та Ле Дріан.