 Гудков: Крим і Донбас коштували Москві 500 мільярдів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2021

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Гудков: Крим і Донбас коштували Москві 500 мільярдів доларів

Наслідки агресивної політики Росії щодо України зараз відчувають звичайні громадяни РФ через відтік капіталу та санкції проти підприємств, розповів у інтерв'ю DW російський опозиціонер Дмитро Гудков.

Дмитро Гудков

Дмитро Гудков

Анексія Криму та війна на Донбасі коштували Москві близько 500 мільярдів доларів США, розповів у інтерв'ю DW російський опозиціонер, колишній депутат Державної Думи РФ Дмитро Гудков, який виїхав до України з РФ. "Це порядок втрат 500 мільярдів доларів. Це те, що видно. Відтік капіталу, втрати інвестицій. Це санкції проти різних підприємств, які недоотримали прибуток. (...) А найголовніше, що Росія, по суті, опинилася у глобальній ізоляції", - наголосив він.

За словами Гудкова, відновлюватися після цього Росії доведеться упродовж десятиліть. За цей час втрати, до яких призвела агресивна політика щодо України, зростуть ще щонайменше у два-три рази, вважає він. Політик також зазначив, що звичайні люди відчувають ці втрати на собі. "Я думаю, 30 відсотків доходів втратили за ці сім років. Це звичайно і Крим, і та політика, яку Путін проводить, бо реформ немає ніяких", - зазначив Гудков.

Справа проти Гудкова у Росії

Дмитро Гудков був затриманий у Росії 1 червня. У нього та його рідних пройшли обшуки. Через два дні політик був звільнений з-під варти. Він є підозрюваним у кримінальній справі щодо заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. За цією статтею йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Потерпілим виступає департамент міського майна Москви.

Політик вважає головною причиною його переслідування з боку російської влади вибори до Держдуми. "У Кремлі вирішили, що всіх потенційних кандидатів, які здатні перемогти, потрібно або видавити з країни, або посадити, або обмежити участь якимось умовним терміном. Відносно мене був якийсь досить жорсткий сценарій, тому що не пустити мене на вибори можна було простіше", - зазначив він.

Ще однією причиною свого затримання Гудков називає майбутні президентські вибори в Росії у 2024 році. "Я довго думав, навіщо це потрібно, і зрозумів, що ще є причина. Це не тільки вибори парламентські, а й президентські у 2024-тому. Цілком очевидно, що вони намагаються позбутися політиків, які у президентському віці 45+ могли б залишитися у країні, отримати допуск до думської трибуни і конкурувати на президентських виборах", - розповів він DW.

Дмитро Гудков - ексдепутат Держдуми Росії, колишній член "Справедливої Росії". Він був депутатом у 2011-2016 роках, пізніше балотувався до Думи від партії "Яблуко", а з 2018 до березня 2020 року був одним з лідерів "Партії змін".

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