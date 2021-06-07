Російський опозиціонер Гудков планує виїхати з України до Болгарії

Російський опозиціонер, колишній депутат Державної Думи РФ Дмитро Гудков не вважає свій виїзд із Росії еміграцією і має намір з України поїхати до Болгарії. "Я взяв свого брата, ми сіли в машину і спокійно поїхали (з Росії. - Ред.) до Києва. Поїдемо потім у Болгарію, куди я вивіз два роки тому своїх батьків", - сказав Гудков в ефірі телеканалу "Україна 24" в понеділок, 7 червня.

Він повідомив, що хоче повернутися до Росії, але коли це станеться, "сказати нині складно". "Я наразі хочу серйозно обміркувати, як бути ефективним для досягнення тих цілей, які я ставив, перебуваючи в Росії. Там, на жаль, я не можу бути ефективним", - зазначив колишній депутат Держдуми, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Окрім того, у понеділок у своєму Telegram-каналі Гудков повідомив, що не висуватиметься кандидатом у депутати на виборах до Держдуми у вересні цього року, оскільки, за його словами "це неможливо". Він додав, що один з керівників партії "Яблуко" повідомив йому, що "питання про його висунення дуже складне, оскільки у партії вже є свій кандидат на цей округ".

Напередодні Дмитро Гудков повідомив, що виїхав з Росії до України через порушену щодо нього "фейкову кримінальну справу".

Справа проти Гудкова у Росії

Дмитро Гудков був затриманий 1 червня. У нього та його рідних пройшли обшуки. Через два дні він був звільнений з-під варти. Політик є підозрюваним у кримінальній справі щодо заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. За цією статтею йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Потерпілим виступає департамент міського майна Москви.

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Дмитро Гудков - ексдепутат Держдуми, колишній член "Справедливої Росії". Він був депутатом в 2011-2016 роках, пізніше балотувався до Думи від партії "Яблуко", а з 2018 до березня 2020 року був одним з лідерів "Партії змін".