Російський опозиціонер Гудков планує виїхати з України до Болгарії
Дмитро Гудков, який 6 червня залишив територію РФ, має намір потрапити до Болгарії, де живуть його батьки.
Дмитро Гудков під час мітингу у Москві, 14 липня 2019 року
Російський опозиціонер, колишній депутат Державної Думи РФ Дмитро Гудков не вважає свій виїзд із Росії еміграцією і має намір з України поїхати до Болгарії. "Я взяв свого брата, ми сіли в машину і спокійно поїхали (з Росії. - Ред.) до Києва. Поїдемо потім у Болгарію, куди я вивіз два роки тому своїх батьків", - сказав Гудков в ефірі телеканалу "Україна 24" в понеділок, 7 червня.
Він повідомив, що хоче повернутися до Росії, але коли це станеться, "сказати нині складно". "Я наразі хочу серйозно обміркувати, як бути ефективним для досягнення тих цілей, які я ставив, перебуваючи в Росії. Там, на жаль, я не можу бути ефективним", - зазначив колишній депутат Держдуми, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".
Окрім того, у понеділок у своєму Telegram-каналі Гудков повідомив, що не висуватиметься кандидатом у депутати на виборах до Держдуми у вересні цього року, оскільки, за його словами "це неможливо". Він додав, що один з керівників партії "Яблуко" повідомив йому, що "питання про його висунення дуже складне, оскільки у партії вже є свій кандидат на цей округ".
Дмитро Гудков був затриманий 1 червня. У нього та його рідних пройшли обшуки. Через два дні він був звільнений з-під варти. Політик є підозрюваним у кримінальній справі щодо заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. За цією статтею йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Потерпілим виступає департамент міського майна Москви.
Дмитро Гудков - ексдепутат Держдуми, колишній член "Справедливої Росії". Він був депутатом в 2011-2016 роках, пізніше балотувався до Думи від партії "Яблуко", а з 2018 до березня 2020 року був одним з лідерів "Партії змін".
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Протести другий тиждень поспіль
Протести в Росії, що розпочалися після затримання опозиційного політика Олексія Навального, відбулися вже вдруге. У неділю, 31 січня, демонстрації знову відбулися в десятках міст країни. Одна з вимог протестувальників - звільнити Навального.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Велика кількість учасників
Незважаючи на побиття, штрафи, адміністративні та кримінальні справи, порушені російською владою після перших багатотисячних акцій 23 січня, у деяких містах Росії число учасників нових протестів 31 січня лише виросло.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Влада готувалася заздалегідь
У Москві та інших містах Росії влада готувалася до акції 31 січня заздалегідь: затримували й відправляли під домашній арешт активістів штабів Навального, тиснули на журналістів, усіма способами попереджали про "незаконність" запланованих акцій та можливі наслідки за порушення закону.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Подвійні хороводи
Холодна погода в деяких містах сприяла появі нового символу російських протестів. У деяких містах демонстранти водили хороводи навколо різдвяно-новорічних ялинок, які ще залишилися на вулицях, а поліція хороводила навколо мирних демонстрантів.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Неприступна фортеця
Задовго до початку акцій силовики перетворили центри великих міст на неприступні фортеці. У Москві була перекрита для пішоходів Червона площа та низка вулиць і площ у межах Бульварного кільця. У Санкт-Петербурзі спецпризначенці поліції та бійці Росгвардії під прикриттям вантажівок перекрили Невський проспект. У низці міст були зачинені станції метро.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Придушення всіма засобами
Жодна акція у російських містах традиційно не минула без затримань. У Москві людей почали затримувати ще до початку ходи, в Пермі проти демонстрантів застосовували кінну поліцію, в Казані затриманих годинами змушували сидіти в снігу.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Особлива жорстокість
Затримували з особливою жорстокістю. Силовики били протестувальників, застосовували проти людей не лише гумові кийки, але й електрошокери, газ, травматичну зброю. У Санкт-Петербурзі співробітник поліції спрямував на учасників акції табельну вогнепальну зброю.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Відбиваючи затриманих
Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Тисячі затриманих
За даними правозахисного інтернет-порталу "ОВД-Инфо", 31 січня лише в Москві було понад 1600 затримань, а по всій Росії - понад 5100. Це найбільша кількість затримань за весь час спостережень правозахисників, починаючи від грудня 2011 року. Затримання відбулися в майже 90 містах Росії.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Затримували усіх поспіль
Силовики затримували всіх поспіль, зокрема журналістів. Загалом, даними "ОВД-Инфо", затримали щонайменше 93 журналістів у 31 місті Росії. А у Санкт-Петербурзі затримали репера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Уже на другій акції поспіль затримали і дружину Олексія Навального Юлію.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
У Берліні підтримали Навального
Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря.