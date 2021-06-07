Російський опозиціонер Дмитро Гудков перебрався до України

Російський опозиційний політик Дмитро Гудков повідомив, що виїхав з Росії через порушену щодо нього "фейкову кримінальну справу". У своєму Telegram-каналі у неділю, 6 червня, він написав, що під'їжджає до Києва.

Свій від'їзд Гудков пояснив тим, що "кілька близьких джерел з оточення адміністрації президента" повідомили йому, що якщо він не залишить країну, фейкову кримінальну справу буде продовжено аж до його арешту. "Якщо залишуся, надана санкція вирішити питання Гудкова "будь-яким способом". Вважаю, що висмоктана з пальця "справа про підвали" була порушена виключно для того, щоб не допустити мене на вибори і видавити з країни як мінімум до дня голосування", - написав опозиціонер.

Він зазначив, що його рішення виїхати з Росії було підтримано рідними і близькими людьми, "на адресу яких також надійшла серйозна інформація про загрози та ризики".

Підписку про невиїзд не порушував

При цьому він спростував інформацію, що з'явилася у ЗМІ, про порушення ним підписки про невиїзд: "У мене немає жодної підписки, не читайте радянських газет!"

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За даними "Інтерфаксу", Гудков виїхав з Росії в Україну через автомобільний пункт пропуску у Брянській області.

Тим часом адвокат Дмитра Гудкова Михайло Бірюков у розмові з РІА "Новости" заявив, що не має інформації про місцезнаходження свого підзахисного.

Дмитро Гудков був затриманий 1 червня. У нього та його рідних пройшли обшуки. Через два дні він був звільнений з-під варти. Політик є підозрюваним у кримінальній справі щодо заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. За цією статтею йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Потерпілим виступає департамент міського майна Москви.

Дмитро Гудков - ексдепутат Держдуми, колишній член "Справедливої ​​Росії". Він був депутатом в 2011-2016 роках, пізніше балотувався до Думи від "Яблука", а з 2018 до березня 2020 року був одним з лідерів "Партії змін".