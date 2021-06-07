Російський опозиціонер Дмитро Гудков перебрався до України

Дмитро Гудков пояснив свій від'їзд з Росії до України порушенням щодо нього "фейкової кримінальної справи". Вона відкрита тільки для того, щоб не допустити його на вибори, переконаний російський опозиціонер.
Російський опозиційний політик Дмитро Гудков повідомив, що виїхав з Росії через порушену щодо нього "фейкову кримінальну справу". У своєму Telegram-каналі у неділю, 6 червня, він написав, що під'їжджає до Києва.
Свій від'їзд Гудков пояснив тим, що "кілька близьких джерел з оточення адміністрації президента" повідомили йому, що якщо він не залишить країну, фейкову кримінальну справу буде продовжено аж до його арешту. "Якщо залишуся, надана санкція вирішити питання Гудкова "будь-яким способом". Вважаю, що висмоктана з пальця "справа про підвали" була порушена виключно для того, щоб не допустити мене на вибори і видавити з країни як мінімум до дня голосування", - написав опозиціонер.
Він зазначив, що його рішення виїхати з Росії було підтримано рідними і близькими людьми, "на адресу яких також надійшла серйозна інформація про загрози та ризики".
При цьому він спростував інформацію, що з'явилася у ЗМІ, про порушення ним підписки про невиїзд: "У мене немає жодної підписки, не читайте радянських газет!"
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За даними "Інтерфаксу", Гудков виїхав з Росії в Україну через автомобільний пункт пропуску у Брянській області.
Тим часом адвокат Дмитра Гудкова Михайло Бірюков у розмові з РІА "Новости" заявив, що не має інформації про місцезнаходження свого підзахисного.
Дмитро Гудков був затриманий 1 червня. У нього та його рідних пройшли обшуки. Через два дні він був звільнений з-під варти. Політик є підозрюваним у кримінальній справі щодо заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. За цією статтею йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Потерпілим виступає департамент міського майна Москви.
Дмитро Гудков - ексдепутат Держдуми, колишній член "Справедливої Росії". Він був депутатом в 2011-2016 роках, пізніше балотувався до Думи від "Яблука", а з 2018 до березня 2020 року був одним з лідерів "Партії змін".