 ОБСЄ не направлятиме спостерігачів на вибори в РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2021

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ОБСЄ не направлятиме спостерігачів на вибори в РФ

Влада Росії, пославшись на пандемію, суттєво скоротила число спостерігачів ОБСЄ на виборах в Держдуму у вересні. Організація ж у цьому разі не зможе забезпечити ефективний моніторинг.

Symbolbild OSZE

Вперше з 1993 року Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) не направлятиме спостерігачів на вибори до Росії. Рішення пов'язане з тим, що російська влада, пославшись на пандемію COVID-19, суттєво обмежила число спостерігачів, допущених на вересневі вибори в Держдуму, заявили Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) і Парламентська асамблея (ПА) ОБСЄ у середу, 4 серпня .

Відповідно до нових правил, до Росії могли б приїхати значно менше спостерігачів ОБСЄ, ніж заплановано. "Це просто не дозволяє нам ефективно і ретельно виконати нашу роботу", - заявила голова ПА ОБСЄ Маргарета Седерфельт.

Своєю чергою БДІПЛ Маттео Мекаччі зазначив, що рішення було неминучим з огляду на "наполегливі вимоги російської влади обмежити число спостерігачів". "Здатність самостійно визначати кількість спостерігачів, необхідних нам для ефективного і достовірного моніторингу, має важливе значення для будь-якої міжнародної спостережної місії", - наголосив він.

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У заяві наголошується, що БДІПЛ та ПА ОБСЄ з повагою ставляться до необхідності вирішувати проблеми, пов'язані з пандемією COVID-19, і були готові дотримуватися усіх офіційних вимог і правил, як це було в останні півтора року під час виборів у багатьох країнах. Відповідно до цього, БДІПЛ запитало у РФ інформацію про вимоги до тих спостерігачів, які приїжджають з інших країн, у тому числі до міжнародних спостерігачів. "Відповіді, надані російською владою, не пропонують достатнього роз'яснення того, чому було необхідним обмеження числа спостерігачів, коли можна було вжити інші запобіжні заходи", - зазначається в заяві.

Росія запропонувала скоротити загальне число спостерігачів з 500 до 60

Відповідно до оцінки ОБСЄ, для ефективного спостереження за процесом виборів в Держдуму, необхідно направити до Росії 80 довгострокових і 420 короткострокових спостерігачів. Влада РФ же вимагала обмежити це число до 10 і 50 осіб відповідно, ідеться в заяві. Мекаччі і Седерфельт поінформували про ухвалене рішення ЦВК РФ і російську делегацію в ПА ОБСЄ.

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Російський депутат, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький назвав рішення ОБСЄ політично мотивованим  та таким, що не має реальних підстав. Він заявив в інтерв'ю ТАСС, що російській владі "залишається тільки шкодувати".

Депутат зазначив, що делегація ОБСЄ на торішніх виборах президента США "складалася всього з 30 осіб та 11 експертів". "Росія ж пропонувала сформувати місію з 50 спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ і 10 від ПА ОБСЄ", - зазначив він.

Вибори в Державну думу РФ відбудуться 17-19 вересня.

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