 Державна дума РФ ухвалила законопроєкт про обнулення термінів Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2021

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Державна дума РФ ухвалила законопроєкт про обнулення термінів Путіна

Нижня палата російського парламенту привела російське законодавство відповідно до поправок до Конституції, які раніше ініціював сам президент Володимир Путін. Тепер його президентські терміни обнулені.

Президент Росії Володимир Путін

Державна дума РФ прийняла законопроєкт про обнулення термінів Путіна

Нижня палата російського парламенту - Держдума - в середу, 24 березня, ухвалила в третьому читанні поправки, що приводять російське виборче законодавство у відповідність з новими нормами Конституції. Крім іншого, поправки дають право нинішньому російському президенту Володимиру Путіну ще двічі балотуватися на пост глави держави.

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Так, згідно із законопроєктом, посаду президента Росії можна обіймати не більше двох термінів, але це обмеження "не поширюється на тих, хто обіймав посаду глави держави до набрання чинності поправок до Конституції". Авторами ініціативи про президентські терміни стали депутати від російської партії "Єдина Росія" Павло Крашенінников і Ольга Савастьянова, а також сенатор Андрій Клішас. Володимир Путін на пресконференції в грудні 2020 року заявляв, що ще не вирішив, чи буде знову балотуватися в 2024 році.

Поправки до Конституції РФ

Напередодні Держдума РФ схвалила законопроєкт про поправки до Конституції в другому читанні. Нововведення торкнулися загалом 22 статей Основного закону Росії і, серед іншого, дозволяють владі РФ не виконувати рішення міжнародних органів, а також розширюють обмеження для держслужбовців.

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З критикою поправок, ініційованих самим президентом, виступали російські правозахисники і Венеціанська комісія. Опозиція і її прихильники звинуватили 67-річного Путіна в прагненні стати довічним президентом.

Поправки до Конституції Росії влітку 2020 року виставлялися на всенародний референдум. За даними Центральної виборчої комісії Росії, внесення змін до Основного Закону схвалили 77,92 відсотка виборців, проти висловилися 21,27 відсотка. Незалежні спостерігачі відзначили безпрецедентні фальсифікації під час голосування.

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