"Єдина Росія" перемагає на виборах до Держдуми РФ

Перемогу на виборах до Державної думи Росії здобуває провладна партія "Єдина Росія". Про це свідчать оприлюднені в неділю, 19 вересня, результати екзит-полів, а також попередні дані підрахунку голосів.

Після обробки 15,2 відсотка протоколів, за даними Центральної виборчої комісії РФ, "Єдина Росія" набирає 41,4 відсотка голосів. Як повідомляє агентство "Інтерфакс", з урахуванням одномандатників провладна партія набирає просту більшість у Держдумі, отримуючи більше 240 місць із 450.

На другому місці - Комуністична партія Російської Федерації (КПРФ) з 23,8 відсотка голосів, а на третьому - Ліберально-демократична партія Росії (ЛДПР) з 9 відсотками голосів. П'ятивідсотковий бар'єр також долають "Нові люди" (7,3 відсотка голосів) та "Справедлива Росія" (7 відсотків голосів). Партія "Нові люди" має шанс вперше потрапити до Державної думи.

Читайте також: Виборці з Донбасу: як вони голосують на виборах до Держдуми РФ

Раніше були оголошені дані екзитполів Інституту соціального маркетингу. Згідно з ними, за партійними списками "Єдина Росія" набрала 45,2 відсотка голосів, КПРФ - 21 відсоток, ЛДПР - 8,7 відсотка, "Справедлива Росія" - 7,9 відсотка.

За попередніми даними ЦВК РФ, на 18 годину за московським часом у виборах взяли участь 45,15 відсотка виборців. Загалом проголосувати на виборах до Держдуми мали 110 мільйонів осіб, серед яких були також сотні тисяч жителів ОРДЛО з російськими паспортами. За голоси виборців змагалися 14 партій, проте серед них насправді не було жодної реальної опозиційної політичної сили.